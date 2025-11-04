Τουρκ Τέλεκομ - Πανιώνιος 95-67: Αποκαρδιωτικοί «κυανέρυθροι» στη 10η συνεχόμενη ήττα τους

Ευτυχία Οικονομίδου
Πανιώνιος

bet365

Η Τουρκ Τέλεκομ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Πανιώνιο, επικρατώντας με 95-67. Οι «κυανέρυθροι» γνώρισαν τη δέκατη διαδοχική ήττα τους, 33 ημέρες μετά το τελευταίο τους ροζ φύλλο αγώνα, απέναντι στην Κέμνιτζ.

Η Τουρκ Τέλεκομ επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία του Πανιωνίου στην Άγκυρα με 95-67, για την 6η αγωνιστική του EuroCup, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο μετά το πρώτο ημίχρονο.

Οι «κυανέρυθροι» γνώρισαν τη δέκατη συνεχόμενη ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις, 33 ημέρες μετά την τελευταία τους νίκη, την 1η Οκτωβρίου απέναντι στην Κέμνιτζ.

Τουρκ Τέλεκομ - Πανιώνιος: Το ματς

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά, με 4/5 δίποντα και 1/3 τρίποντα, δείχνοντας διάθεση να χτυπήσει τον αγώνα. Ωστόσο, τα τρία λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο έδωσαν εύκολους πόντους στους γηπεδούχους (έξι συνολικά), οι οποίοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-23.

Στη δεύτερη περίοδο, η Τουρκ Τέλεκομ ανέβασε ρυθμό και με καλύτερη άμυνα κατάφερε να αποκτήσει μικρό προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 44-37.

 

Στην τρίτη περίοδο, όμως, ήρθε η πλήρης κατάρρευση του Πανιωνίου. Η ελληνική ομάδα σκόραρε μόλις 9 πόντους, με την Τουρκ Τέλεκομ να κάνει επιμέρους 32-9 και να εκτοξεύει τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 44-37, 76-46, 95-67

Ο MVP... Ο Τζέιλεν Σμιθ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Μάικλ Ντεβόε με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Κερόν ΝτεΣίλντς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι μόλις 12 ασίστ για 15 λάθη του Πανιωνίου.

Turk Telekom Ankara
Head coach: Erdem CanMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0M. Devoe *25:29185/683.3%1/520.0%5/683.3%1567010026
1K. Allman08:1372/2100.0%1/1100.0%0/00.0%011302009
3B. Durmaz *15:1800/10.0%0/30.0%0/00.0%033120223
5E. Kosut08:4350/10.0%1/1100.0%2/2100.0%022010229
6A. Kahraman20:0800/10.0%0/30.0%0/00.0%066133001
7K. Alexander *18:0493/475.0%0/00.0%3/475.0%1231002215
8J. Usher21:01135/5100.0%0/30.0%3/3100.0%1123011015
9J. Smith *20:14201/250.0%6/1060.0%0/00.0%1452020018
11M. Simonovic15:2891/250.0%1/333.3%4/4100.0%112001008
18D. Ozdemiroglu *19:5261/250.0%1/425.0%1/333.3%0334210110
19Y. Gultekin14:1752/2100.0%0/20.0%1/250.0%123000005
30K. Bankston13:1331/250.0%0/00.0%1/250.0%123000006
Team/Coaches246
TOTAL200:009521/3070.0%11/3531.4%20/2676.9%93645228117131

Panionios Cosmorama Travel AthensFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0N. Watson *21:4742/540.0%0/00.0%0/00.0%213010112
2M. Starks *23:24112/366.7%2/825.0%1/1100.0%033204106
7G. Tsalmpouris *21:46102/728.6%2/633.3%0/00.0%033001104
9S. Oikonomopoulos *24:2821/1100.0%0/10.0%0/00.0%134102003
11M. Lewis *23:1371/250.0%1/520.0%2/2100.0%033102003
15K. Deshields27:53174/1040.0%3/475.0%0/10.0%0333012014
21T. Chrysopoulos00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000001000
25K. Gontikas18:1372/633.3%0/00.0%3/560.0%314001003
34J. Kreuser *16:1260/10.0%2/450.0%0/00.0%022100001
40J. Hands00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
41A. Patrikis05:4600/10.0%0/00.0%0/00.0%11200000-2
88N. Gkikas17:1830/20.0%1/250.0%0/00.0%033402009
Team/Coaches14501
TOTAL2006714/3836.8%11/3036.7%6/966.7%827351226155146

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     