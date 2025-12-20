Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον ΠΑΟΚ ο Στεφάν Μπράουν, ωστόσο, είναι εξαιρετικά πιθανό το σενάριο να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Οι ανακατατάξεις στον ΠΑΟΚ με την ανάληψη της διοίκησης από τον Τέλη Μυστακίδη καλά κρατούν και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν ο Στέφαν Μπράουν.

Ο 29χρονος πλέι-μέικερ τέθηκε εκτός επτάδας ξένων μετά την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι και κάπως έτσι θα τερματιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης ήταν εξαιρετικά κρίσιμος στη θετική εκκίνηση του ΠΑΟΚ την τρέχουσα σεζόν.

Συγκεκριμένα, σε 8 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα είχε σε 27 λεπτά συμμετοχής, 12 πόντους και 4,8 ασίστ, ενώ είχε καθοριστική συμβολή με κρίσιμα καλάθια στο τέλος των αναμετρήσεων κόντρα σε ΑΕΚ, Άρη και Ανβιλ.

Παρ' όλα αυτά, ο παίκτης δεν θα μείνει για καιρό χωρίς ομάδα, διότι οι καλές του εμφανίσεις κάθε άλλο παρά έχουν περάσει απαρατήρητες και για αυτό τον λόγο ο Πανιώνιος που δίνει ρέστα για να ξαναμπεί στο κόλπο της παραμονής, εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωσή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση δεν έχει μείνει απλά στο ενδιαφέρον, αλλά ο Πανιώνιος έχει μπει πολύ δυναμικά για να τελειώσει άμεσα την απόκτησή του, με το που μείνει και τυπικά ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ.