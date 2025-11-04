Μποχωρίδης: «Ζητούμε συγνώμη από τον κόσμο, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία»

Ο Άρης είναι υποχρεωμένος να γυρίσει τον διακόπτη κι αυτό το μήνυμα έστειλε ο Λευτέρης Μποχωρίδης στις δηλώσεις του πριν τον αγώνα (5/11, 20:00) με τη Σλασκ Βρότσλαβ για την 6η αγωνιστική του Eurocup.

Ο αρχηγός του Άρη εκπροσώπησε τους παίκτες στη Media Day και αρχικά ρωτήθηκε για την κατάσταση στην ομάδα έπειτα από την ήττα από τον ΠΑΟΚ και συνολικά την κακή αγωνιστική εικόνα. «Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Η σκέψη όλων είναι από το επόμενο παιχνίδι να δείξουμε ότι θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να μπούμε στο παρκέ και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμήσουμε κανέναν. Είναι καλό ότι έχουμε άμεσα παιχνίδι, για να μπούμε στο παρκέ και να δείξουμε διαφορετικά πράγματα», είπε ο Λευτέρης Μποχωρίδης και ήταν απόλυτος σε πράγματα που πρέπει να αλλάξουν.

«Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Το πώς μπαίνουμε σε κάθε ματς και να δείχνουμε ότι θέλουμε κάθε φάση. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας και μετά όλοι μαζί να δείξουμε τί θέλουμε στο παρκέ. Καταλαβαίνω τον κόσμο… Δεν φεύγουμε από τα ματς και μετά όλα καλά. Στεναχωριόμαστε. Ξέρω ότι ο κόσμος έχει περάσει δύσκολα και πρέπει να του ζητήσουμε συγνώμη. Δεν δείχνουμε την εικόνα που περίμενε,. Θα κάνουμε ότι μπορούμε να αλλάξει αυτή η εικόνα και από το επόμενο παιχνίδι θα αλλάξουμε πολλά».