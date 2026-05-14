Mπάρτλεϊ: «Αν μπορούσα να ξαναπαίξω τον τελικό του BCL, θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά»

Δείτε τις δηλώσεις του Φρανκ Μπάρτλεϊ μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στα Playoffs της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στη SUNEL Arena και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών, κάνοντας μεγάλο βήμα για να πάρει την πρόκριση την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που προσέφερε στηνξ ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ μίλησε τόσο για τον χαμένο τελικό του BCL. αλλά και για το προβάδισμα στη σειρά με τον Άρη.

Αναλυτικά

«Είχαμε μερικές μέρες για να επεξεργαστούμε τι έγινε», είπε για τον τελικό του BCL.

«Είμαι περήφανος για το πώς παίξαμε στον τελικό του BCL. Ήταν δύσκολο, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια νέα ευκαιρία στα ελληνικά playoffs»,«Απόψε βρεθήκαμε ξανά αντιμέτωποι με ένα παρόμοιο σενάριο, όταν ο Άρης μείωσε από τους 15 στους 3 πόντους. Σε τέτοιες καταστάσεις όλα εξαρτώνται από το πώς θα τελειώσεις ένα παιχνίδι», τόνισε.

«Αν μπορούσα να ξαναπαίξω τον τελικό, θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά. Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε. Η ομάδα έχει στόχους μπροστά της και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε», ολοκλήρωσε.