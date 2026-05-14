Mίλιτσιτς: «Δεν είχαμε ματς για 20 μέρες, είναι γελοίο»
Ο Άρης ηττήθηκε στο Game 1 από την ΑΕΚ και στη Θεσσαλονίκη θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τη σειρά. Ο Μίλιτσιτς μίλησε μετά το τέλος στην ΕΡΤ και έκανε το παράπονο του για τις 20 ημέρες που δεν είχε επίσημο ματς η ομάδα του.
«Είναι πολλές οι λεπτομέρειες που μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Χρειαστήκαμε χρόνο για να βρούμε ρυθμό, καθώς δεν είχαμε αγωνιστεί για 20 ημέρες. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αντίστοιχη περίπτωση. Είναι γελοίο.
Να βελτιωθούμε θέλουμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Και θέλουμε να την κερδίσουμε. Να δείξουμε πως αυτές τις 20 ημέρες δουλέψαμε σκληρά για να προετοιμαστούμε. Να πάρουμε τη νίκη την Κυριακή»
Για το που χρειάζεται βελτιώση ενόψει της Κυριακής: «Να επιτεθούμε σωστά και να μην έχουμε πανικό. Να επιστρέφουμε γρήγορα στην άμυνά μας. Να μην αργούμε στις βοήθειες, όταν μοιράζουν την μπάλα. Σε αυτά να βελτιωθούμε όταν οι σκόρερ τους έχουν την μπάλα».
