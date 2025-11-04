Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της ημέρας (4/11) στο EuroCup.

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τουρκ Τέλεκομ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Εurocup, σε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι για τους Κυανέρυθρους. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 18:00 και το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports prime.

Στις 20:00 ακολουθεί το Μπούντουτσνοστ - Μπεσίκτας (Nova Sport 4), στις 20:30 το Μπουργκ - Κέμνιτς (Nova Sports start)

και τέλος, στις 21:00 σειρά έχει το Τρέντο - Λιετκαμπέλις (Νova Sports start).

Οι μεταδόσεις της ημέρας