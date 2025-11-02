Νέος «πονοκέφαλος» για Πανιώνιο: Εξαιρετικά αμφίβολος ο Πάπας κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ

Τα προβλήματα τραυματισμών στον Πανιώνιο συνεχίζονται. Αμφίβολος για τον αγώνα στο EuroCup με την Τουρκ Τέλεκομ ο Τζορτζ Πάπας.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για την έκτη αγωνιστική του EuroCup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στην Τουρκία την Τουρκ Τέλεκομ, το απόγευμα της Τρίτης (4/11) στις 18:00. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ωστόσο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τον Τζορτζ Πάπας να είναι αμφίβολος.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο, κάτι το οποίο είναι αρκετά πιθανό να τον αφήσει εκτός παιχνιδιού στον αγώνα με την ομάδα της Τουρκίας.

Νέο πρόβλημα και με τον Ανδρέα Πατρίκη, με τον νεαρό να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον μηρό. Εκτός παραμένουν επίσης οι Μιχάλης Λούντζης, Τάιλερ Γουόλ και Τζέιλεν Χαντς.