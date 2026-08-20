Ο Πανιώνιος συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον καθώς μετά τον Ανδρέα Μπάρλο, συμφώνησε με άλλο ένα «διαμάντι» της Εθνικής Ελλάδας U16, τον Άγγελο Σασλόγλου.

Συνεχίζει να επενδύει και να δίνει ευκαιρίες στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ ο Πανιώνιος! Ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης μετά τον Μπάρλο προχώρησε στην απόκτηση του Άγγελου Σασλόγλου, δύο παιδιά που ξεχώρισαν στο πρόσφατο EuroBasket U16 με το εθνόσημο στο στήθος, όπου η Ελλάδα κατέλαβε την έκτη θέση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης καλωσορίζει στην οικογένειά του τον Άγγελο Σασλόγλου.

Μετά τον Ανδρέα Μπάρλο, ακόμα ένα βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδας U16 εμπιστεύεται το μέλλον του στην Μπασκετική Σχολή Πανιωνίου, επιβεβαιώνοντας τον ιστορικό ρόλο της ομάδας μας στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και στην εξέλιξή τους σε αθλητές-πρότυπα στις μεγάλες κατηγορίες.

Ο 16χρονος αθλητής θα παρακολουθεί παράλληλα και τις δραστηριότητες της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, με δεδομένο άλλωστε το κοινό όραμα που υπάρχει και υλοποιείται μέσω της Μπασκετικής Σχολής.

Ο Άγγελος Σασλόγλου γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 2010, έχει ύψος 1,95 μέτρα και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ. Έκανε τα πρώτα του βήματα στον Αργοναύτη Τριγλίας πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα.

Με την ομάδα των Εκπαιδευτηρίων (συμπαίκτης με τον Ανδρέα Μπάρλο, όπως και στην Εθνική ομάδα U16 στο πρόσφατο Eurobasket της Ρουμανίας) κατέκτησε την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Επίσης ήταν πρώτος σε εύστοχα τρίποντα, σε αξιολόγηση, σε συνολικά εύστοχα σουτ και σε κοψίματα!

Αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο GEN A Stars U16, καθώς πρώτευσε στα κλεψίματα και στα τρίποντα, ενώ ήταν δεύτερος στο σκοράρισμα, στα εύστοχα σουτ και στην αξιολόγηση σε όλη τη διοργάνωση.

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη της ομάδας των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα για την εμπιστοσύνη τους, ενώ παράλληλα τους συγχαίρουμε δημόσια για την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζουν σε αναπτυξιακό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων».