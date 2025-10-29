Ο Πανιώνιος στην προσπάθεια ποιοτικής ενίσχυσης του ρόστερ με έναν Έλληνα που μπορεί να κάνει την διαφορά, έχει στο στόχαστρό του τον Κωστή Γόντικα.

Ο Πανιώνιος, μετά την αλλαγή προπονητή, ετοιμάζει και αλλαγές στο ρόστερ, με τον Ηλία Ζούρο να έχει στο στόχαστρο τον Κωστή Γόντικα.

Ο διεθνής σέντερ πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Ισλανδίας, μετρώντας 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1.5 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ το σημαντικότερο είναι πως ο Κωστής Γόντικας έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον περσινό τραυματισμό, αφού πατά παρκέ κατά μέσο όρο για 33,5 λεπτά.

Ζούρος και Γόντικας έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, όταν και συνυπήρξαν στο Περιστέρι, με την συνεργασία τους να θεωρείται απόλυτα επιτυχημένη. Έτσι, ο Ηλίας Ζούρος θέλει να αποκτήσει και πάλι τον διεθνή σέντερ, στο πλαίσιο των αλλαγών που θέλει να φέρει στον «Ιστορικό».

Επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από τον Πανιώνιο στον Κωστή Γόντικα, όμως αυτή την αναμένεται να καθυστερήσει πολύ, καθώς στον «ιστορικό» θέλουν να προχωρήσουν σε μια σειρά αλλαγών το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με τους ξένους του ρόστερ.



