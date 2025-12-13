Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (13/12) αγώνων της Stoiximan GBL.

Η Euroleague ανήκει στο... παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» καλούνται να επιστρέψουν στα της Ελλάδος, έχοντας μπροστά τους ένα πολύ απαιτητικό ντέρμπι.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την ΑΕΚ στη ''SUNEL Arena'' των Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης. Τζάμπολ στις 20:30 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 16:00 ανοίγει η αυλαία με δυο αναμετρήσεις. Αρχικά, έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη (ΕΡΤ 2), αλλά και την αναμέτρηση στη Μύκονο, με την τοπική ομάδα να περιμένει την Καρδίτσα.

Επίσης, στις 18:15 (ΕΡΤ Σπορτς 1) υπάρχει και ο αγώνας του Πανιωνίου με τον Προμηθέα Πατρών.

Οι σημερινές μεταδόσεις