Πέμπτη αγωνιστική στο EuroCup, με Άρη και Πανιώνιο να μπαίνουν στη μάχη, έχοντας να αντιμετωπίσουν τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και την Τρέντο αντίστοιχα.

Άρης και Πανιώνιος μπαίνουν στη μάχη της 5ης αγωνιστικής του EuroCup, με δύσκολες υποχρεώσεις σε Βελιγράδι και Γλυφάδα αντίστοιχα.

Η αρχή γίνεται στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας». Εκεί όπου ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει πλέον τον Ηλία Ζούρο στο τιμόνι της ηγεσίας του, θα υποδεχτεί την Τρέντο (19:30 - Novasports 5, Live στο Gazzetta) του Μάσιμο Καντσελιέρι.

Οι δύο ομάδες μετρούν ρεκόρ 1-3 και βρίσκονται προς το παρόν στις τελευταίες θέσεις του δευτέρου γκρουπ στο EuroCup, ψάχνοντας μία νίκη επανεκκίνησης.

Εποχή Μίλιτσιτς στον Άρη

Λίγη ώρα αργότερα, συγκεκριμένα στις 21:00 (Novasports 4, Live στο Gazzetta) σειρά παίρνει ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι» με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς πλέον στην τεχνική ηγεσία, μετά την απομάκρυνση του Μπόγκνταν Καράιτσιτς, αντιμετωπίζουν τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Σε παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στο Βελιγράδι, με τον Μίλιτσιτς να μιλάει για τις δυσκολίες της αναμέτρησης και το τι θέλει να δει από την ομάδα του ενόψει συνέχειας.

«Χρειάζεται να χτίσουμε κάποια πράγματα. Θέλω μια ομάδα η οποία θα παλεύει κι αυτό μπορώ να το υποσχεθώ. Θα έχουμε ενέργεια στο γήπεδο. Έχω την δική μου τακτική θα πρέπει να το βρούμε με τους παίκτες, χρειάζεται χρόνο. Θέλω η ομάδα να έχει ενέργεια και να παλεύει από το πρώτο δευτερόλεπτο, σίγουρα δεν φέρνει πάντα τη νίκη, αλλά εμείς σε κάθε παιχνίδι θα είμαστε το γήπεδο με ενέργεια» ανέφερε ο νέος κόουτς του Άρη.

Με τις δύο ομάδες να έχουν ίδιο ρεκόρ και να βρίσκεται στην απόλυτη ισορροπία του 2-2 μετά από τέσσερα παιχνίδια στο EuroCup.