Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν χρειάστηκε χρόνο για να διακρίνει τις τρεις βασικές αδυναμίες του Άρη

Σε τρεις τομείς του παιχνιδιού αναφέρθηκε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στις προγραμματικές δηλώσεις του, έπειτα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη, δείχνοντας ότι ήρθε διαβασμένος στη Θεσσαλονίκη και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να δώσει στους «κίτρινους» αυτά τα στοιχεία που τους λείπουν.

Γεννημένος στην Κροατία αλλά περνώντας αρκετά χρόνια της ζωής του στην Πολωνία – αποκτώντας μάλιστα και την υπηκοότητα – ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χαρακτηρίζει τον εαυτό του γνήσιο τέκνο της άλλοτε γιουγκοσλαβικής σχολής. Από αυτή δέχθηκε τις εντονότερες επιρροές στη διαμόρφωση της μπασκετικής σκέψης του, αυτή επιδιώκει να περάσει στις ομάδες που αναλαμβάνει. Βασικός άξονας της είναι η άμυνα δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχει παρωχημένη λογική. Το είπε εξάλλου και στις προγραμματικές δηλώσεις του, όταν τόνισε την αξία της άμυνας στην εφαρμογή ενός άρτιου επιθετικού πλάνου. Ξεκινώντας από την αυτοπεποίθηση που αποκτά ο αθλητής όταν «βγάζει» μια άμυνα, έως και τους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, στοιχείο αναγκαίο στο σύγχρονο μπασκετ.

Το περασμένο καλοκαίρι, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τις παραμονές του πρόσφατου Eurobasket είχε παραδεχθεί ότι… «το γιουγκοσλάβικο στιλ, οπωσδήποτε, εκπροσωπεί την προπονητική φιλοσοφία μου. Δίνω μεγάλη έμφαση στην άμυνα και επιθετικά προσαρμόζομαι στα στοιχεία των παικτών που διαθέτω. Θα έλεγα ότι η προσέγγισή μου είναι ένα μίγμα προπονητικών στιλ».

Τα παραπάνω έχουν τη σημασία τους γιατί ο 49χρονος στάθηκε αρχικά στην ανάγκη βελτίωσης της αμυντικής συμπεριφορά του Άρη. Προφανώς είδε και διαπίστωσε σχετική αδυναμία. Κι αυτή δεν αφορά μόνο το παθητικό των πόντων ή τους μέσους όρους αλλά και τις προϋποθέσεις που θα δημιουργεί η άμυνα για τους «ξεκούραστους» πόντους στην επίθεση. Ο Μίλιτσιτς είπε επίσης ότι συνηθίζει να χρησιμοποιεί σύνθετες άμυνες, πράγμα που σημαίνει ότι οι παίκτες του θα πρέπει να φτάσουν στο σημείο ανταπόκρισης σε αυτές. Αν θα το καταφέρει, θα διαπιστωθεί στο προσεχές διάστημα.

Αυτό θα εξαρτηθεί από τον δεύτερο τομέα που ανέφερε. Την ενέργεια. Ο Άρης βγάζει ενέργεια αλλά δεν το πράττει σε διάρκεια παιχνιδιού κι αυτό του έχει κοστίσει. Το τρίτο στοιχείο σχετίζεται με τη δημιουργία. Για έναν πρώην αθλητή με δημιουργική ικανότητα και με τον τίτλο του κορυφαίου πασέρ σε δύο χρονιές (στην Πολωνία), ήταν τουλάχιστον εύκολη η διαπίστωση αυτής της αδυναμίας. Στον αγώνα με τον Πανιώνιο, ο απολογισμός των 18 ασίστ και των οκτώ λαθών ήταν εκ των κορυφαίων του φετινού Άρη. Είναι ευνόητο ότι ο Μίλιτσιτς θα ζητήσει περισσότερες δημιουργίες από τους Τζόουνς, Λονγκ αλλά και αντίστοιχες στο low post. Αντιλαμβάνεται ότι πέραν της ολοκληρωτικής ένταξης του Στίβεν Ίνοκ στα plays της ομάδας, είναι απαραίτητο να μπουν στην εξίσωση και παίκτες όπως ο Τζέικ Φόρεστερ.

Η Νάπολι, η Μπεσίκτας και το «σχολείο» της Άνβιλ

Ο συνονόματος γιος του Μίλιτσιτς, έχοντας ύψους 2.08μ., βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του αλλά με την προοπτική σπουδαιότερης μπασκετικής σταδιοδρομίας. Φέτος ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραμένει εκεί, στη θυγατρική ομάδα της Φιλαδέλφεια η οποία διατήρησε τα δικαιώματά του στην G League. Ο Ιγκόρ Τζούνιορ, προφανώς φαντάζεται τον εαυτό του να «τρέχει» στα παρκέ του ΝΒΑ με την ελπίδα ότι δεν θα τραυματιστεί, όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι με συνέπεια να χάσει τα workouts και το Summer League.

Ο πατέρας του, στο μεγαλύτερο διάστημα της ενεργής καριέρας του, ήταν στην Πολωνία. Στην πραγματικότητα, η προπονητική καριέρα του χαρακτηρίζεται πιο επωφελής ή μάλλον, πιο πετυχημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη αγωνιστική. Επτά τίτλους κατέκτησε μαζί με το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς (2017).

Εξ’ αυτών, οι πέντε ως προπονητής της Άνβιλ, της ομάδας η οποία έχει τη μεγαλύτερη πίεση και – κυρίως στα τελευταία χρόνια – θεωρείται αποτυχημένη όταν δεν κατακτά τον τίτλο. Η δουλειά του στην Άνβιλ αλλά και στην Σταλ, με την οποία επίσης κατέκτησε δύο τίτλους, τον «έστειλαν» στη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Πολωνίας καθώς συγκέντρωσε την αποδοχή όλων.

Η Μπεσικτάς αποτέλεσε μία από τις δυσκολότερες δουλειές που έχει αναλάβει στην καριέρα του. Είχε προσληφθεί τον Δεκέμβριο του 2022 και… «εκείνη η περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη για την ομάδα διότι είχε μόλις δύο νίκες σε δεκατρείς αγώνες, κινδυνεύοντας με υποβιβασμό… Σε σχέση με τότε, πλέον το μπάτζετ είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο και φυσικά η ομάδα έκανε άλματα προς τα εμπρός», είπε ο ίδιος.

Ως προπονητής της Νάπολι είδε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Γιατί η ιταλική ομάδα κατάφερε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο με την κατάσταση του Supercup, δεν κατάφερε όμως να το διαχειριστεί. «Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Ήμασταν το απόλυτο αουτσάιντερ. Ο προϋπολογισμός μας ήταν ο 13ος ή ο 14ος στην Ιταλία. Αλλάξαμε πράγματα στην τακτική μας και οι αντίπαλοί μας δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν γρήγορα σε αυτές. Οι παίκτες εκτέλεσαν άψογα το σχέδιο κι έχοντας τύχη αλλά και μεγάλα σουτ, νικήσαμε την Αρμάνι», είχε πει μεταξύ άλλων.

Έως την κατάκτηση του Supercup, τηρουμένων των αναλογιών, η Νάπολι είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο μετά την επιτυχία με διαδοχικές ήττες αλλά και στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν (2024-25) καθώς το 0-8 στο ξεκίνημα της σεζόν οδήγησε στη διακοπή της συνεργασίας. Ερχόμενος στον Άρη και κρίνοντας από τις πρώτες αντιδράσεις του, ο Μίλισιτς έδειξε ότι έχει αντιληφθεί τη δυσκολία της αποστολής του. Επί τούτου, φρόντισε να του εξηγήσει και ο Νίκος Ζήσης ο οποίος, καθόλου τυχαία, στάθηκε δίπλα του στη διάρκεια των πρώτων δηλώσεών του.