Ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στο Μαρούσι, με την «κυανέρυθρη» ΚΑΕ να ξεκαθαρίζει ότι απαγορεύτηκε οποιαδήποτε μετακίνηση φιλάθλων.

Ματς «ζωής και θανάτου» δίνουν Μαρούσι και Πανιώνιος την ερχόμενη Κυριακή (1/2, 13:00) στο κλειστό του Αγίου Θωμά για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Αν και οι «κυανέρυθροι» θα ήθελαν να έχουν την συμπαράσταση των φιλάθλων τους, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Συγκεκριμένα και ύστερα από σύσκεψη μεταξύ των ομάδων της Αστυνομίας και της ΔΕΑΒ αποφασίστηκε να μην γίνει καμία μετακίνηση φίλων του Πανιωνίου στο Μαρούσι, είτε οργανωμένη, είτε ακόμα και μεμονωμένη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος

«Την Τρίτη (27/1) πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της ΔΕΑΒ και των ΚΑΕ Αμαρουσίου Cherry και ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel για τη λήψη μέτρων ασφαλείας ενόψει της μεταξύ των δύο ομάδων αναμέτρησης, στο κλειστό του Αγίου Θωμά, την Κυριακή (1/2) και ώρα 13:00 για την Stoiximan Greek Basketball League.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ζήτησε 200 εισιτήρια για τους φιλάθλους της και τη δημιουργία ξεχωριστής εξέδρας, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνους ούτε την ΚΑΕ Μαρούσι Cherry ούτε και την Αστυνομία.

Ως εκ τούτου η Αστυνομία προχώρησε στην απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φίλων του Πανιωνίου ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε να μην διατίθενται ηλεκτρονικά τα εισιτήρια παρά μόνο από τα γραφεία της ΚΑΕ Μαρούσι, με ταυτοποίηση και με την προϋπόθεση ότι φέτος έχει αγοράσει ξανά εισιτήριο για αγώνα της ομάδας.

Επίσης η Αστυνομία έκανε σαφές ότι την Κυριακή (1/2) κανένα άτομο που δεν διαθέτει εισιτήριο δεν θα έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει το χώρο του κλειστού του Αγίου Θωμά.»