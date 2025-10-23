Παναθηναϊκός-Νιόν 100-113: Απρόσμενη ήττα για τις «πράσινες» στο EuroCup Women
Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού γνώρισε απρόσμενη εντός έδρας ήττα από τη Νιόν με 100-113, για την 3η αγωνιστική του EuroCup Women. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ υποχώρησε στο 1-2 στο Group G, με τη Νιόν να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, έχοντας προηγηθεί ακόμη και με 18 πόντους διαφορά.
Η Φεγιόντα Φιτζέραλντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, γεμίζοντας τη στατιστική της με 44 πόντους (11/16 δίπ., 2/8 τρίπ., 16/17 βολές), έξι ασίστ, τρία ριμπάουντ και τρία κλεψίματα σε 39:46 συμμετοχής, όμως οι προσπάθειές της δεν στάθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν την ήττα του Παναθηναϊκού.
Τα δεκάλεπτα: 26-37, 51-56, 67-80, 100-113.
Group G
Κατάταξη
- Αβενίδα 2-0
- Νεπτούνας 1-1
- Νιόν 1-2
- Παναθηναϊκός 1-2
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
- Παναθηναϊκός-Νιόν 100-113
- Νεπτούνας-Αβενίδα 23/10
