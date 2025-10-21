Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα στον όμιλο του Άρη.

Ο Άρης δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μανρέσα, γνώρισε εντός έδρας ήττα με 79-86 και έφτασε τις δύο σερί ήττες, υποχωρώντας στο 2-2 μετά από 4 αγωνιστικές στο EuroCup.

Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στον όμιλο του Άρη.

Νεπτούνας – Αμβούργο 97-88

Άρης Betsson – Μανρέσα 79-86

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Σλασκ Βρότσλαβ

Κλουζ Ναπόκα – Βενέτσια (22/10, 19:00)

Μπαχτσεσεχίρ – Τσεντεβίτα (22/10, 19:00)

Η βαθμολογία του ομίλου του Άρη:

Μπαχτσεσεχίρ Κολεγί – 3-0

Τσεντεβίτα Ολίμπια – 3-0

Μανρέσα – 3-1

Σλασκ Βρότσλαβ – 2-1

Άρης – 2-2

Βενέτσια – 1-2

Κλουζ Νάποκα – 1-2

Χαποέλ Ιερουσαλήμ – 1-2

Νεπτούνας – 1-3

Τάουερς Αμβούργου – 0-4