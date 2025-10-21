Άρης: Η βαθμολογία στον όμιλο του EuroCup
Ο Άρης δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μανρέσα, γνώρισε εντός έδρας ήττα με 79-86 και έφτασε τις δύο σερί ήττες, υποχωρώντας στο 2-2 μετά από 4 αγωνιστικές στο EuroCup.
Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στον όμιλο του Άρη.
Νεπτούνας – Αμβούργο 97-88
Άρης Betsson – Μανρέσα 79-86
Χάποελ Ιερουσαλήμ – Σλασκ Βρότσλαβ
Κλουζ Ναπόκα – Βενέτσια (22/10, 19:00)
Μπαχτσεσεχίρ – Τσεντεβίτα (22/10, 19:00)
Η βαθμολογία του ομίλου του Άρη:
Μπαχτσεσεχίρ Κολεγί – 3-0
Τσεντεβίτα Ολίμπια – 3-0
Μανρέσα – 3-1
Σλασκ Βρότσλαβ – 2-1
Άρης – 2-2
Βενέτσια – 1-2
Κλουζ Νάποκα – 1-2
Χαποέλ Ιερουσαλήμ – 1-2
Νεπτούνας – 1-3
Τάουερς Αμβούργου – 0-4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.