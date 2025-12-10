Ο Άρης ρίχνεται στη μάχη του EuroCup, με τους Θεσσαλονικείς να υποδέχονται την Βενέτσια στο «Nick Gallis Hall» () για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Άρης, μετά την ήττα από την Κλουζ, υποδέχεται την Βενέτσια στο «Nick Gallis Hall» και θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν από την Κλουζ με 98-88 από την Κλουζ την περασμένη εβδομάδα και απέναντι στην Βενέτσια θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους, που στην παρούσα φάση είναι στο 4-5.

Σε δηλώσεις του για την αναμέτρηση, ο προπονητής του Άρη, Ίγκορ Μίλιτσιτς, ανέφερε πως «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο EuroCup, κάθε αναμέτρηση είναι η πιο σημαντική. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα και στους δύο ομίλους, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα είναι της Neptunas. Η Venezia είναι μία δυνατή και αθλητική ομάδα. Παίζουν γρήγορο μπάσκετ αλλά πρέπει εμείς πρέπει να βελτιωθούμε σε σχέση με την εικόνα που δείξαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Για το πώς μπορεί να αποτρέψει την αμυντική εικόνα που έδειξε η ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι: «Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να περιμένουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μόνο σκοράροντας πολύ επιθετικά, δε γίνεται να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε κάποιες μέρες μπροστά μας να επανέλθουμε, προπονηθήκαμε όλοι μαζί και οι παίκτες που ήταν τραυματίες επέστρεψαν κανονικά. Πρέπει να δείξουμε σημαντική βελτίωση και να επανέλθει η ταυτότητα της ομάδας που θέλουμε να έχουμε και να παρουσιάζουμε στον κόσμο. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να μην τα περιμένουμε όλα από την επίθεση, όπως έγινε στο παιχνίδι με την Cluj. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το σύντομο διάστημα που είχαμε για να προετοιμαστούμε προκειμένου να βρούμε την ταυτότητα μας».

Για τον τρόπο με τον οποίο ο Enoch θα μπορέσει να μπει περισσότερο μέσα στο παιχνίδι: «Όχι μόνο ο Enoch, αλλά και ο Forrester δεν έπαιξαν ακριβώς τον ρόλο που θα θέλαμε να παίξουμε. Δεν αξιολογούμε την απόδοσή τους μόνο με το αν σκοράρουν, αλλά αξιολογούμε τον αντίκτυπο που έχουν στην άμυνα μας, πόσο επιθετικοί είναι σε αυτό το κομμάτι. Μπορούν να κάνουν καλά πράγματα, βήμα βήμα θα αναπτυχθεί και το επιθετικό αντίκτυπο που θα έχει ο καθένας στην ομάδα. Αναλύσαμε τακτικά το ποιος ταιριάζει καλύτερα με ποιον και πώς θα βρούμε τις καλύτερες ευκαιρίες για τον καθένα. Δεν έχει να κάνει μόνο με έναν παίκτη, αλλά με ολόκληρη την ομάδα. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της ομάδας, δε θέλουμε να πούμε πολλές πληροφορίες γιατί οι άλλες ομάδες μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν. Όμως, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η προσοχή δεν επικεντρώνεται μόνο στο πόσο θα σκοράρουμε, ξέρουμε το πόσο ποιοτικοί παίκτες είναι και οι δύο».