Το αδιαχώρητο θα συμβεί στο «Ιβανώφειο» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι μεταξύ Ηρακλή - Άρη για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η διοίκηση του Ηρακλή ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα τα εισιτήρια το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL μεταξύ του Γηραιού και του Άρη!

Συγκεκριμένα σημειώθηκε sold out σε αυτό το παιχνίδι το οποίο και θα στρέψει τους περισσότερους προβολείς της δημοσιότητας στο πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου.

«Sold out! Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη! Ραντεβού το Σάββατο!» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ηρακλής.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί το ερχόμενο Σάββατο (13/12, 16:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.