Ηρακλής: Sold out το παιχνίδι με τον Άρη
Η διοίκηση του Ηρακλή ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα τα εισιτήρια το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL μεταξύ του Γηραιού και του Άρη!
Συγκεκριμένα σημειώθηκε sold out σε αυτό το παιχνίδι το οποίο και θα στρέψει τους περισσότερους προβολείς της δημοσιότητας στο πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου.
«Sold out! Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη! Ραντεβού το Σάββατο!» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ηρακλής.
Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί το ερχόμενο Σάββατο (13/12, 16:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
Sold out! 🔥💙— IRAKLIS BC (@IraklisBc) December 9, 2025
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη! 🙏
Ραντεβού το Σάββατο! #StoiximanGBL #ENBL #iraklisbc #BluePower pic.twitter.com/Pwwk8aZML5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.