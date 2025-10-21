Η Μανρέσα ήταν ανώτερη και επικράτησε μέσα στο Nick Galis Hall του Άρη με 79-86 για την 4η αγωνιστική του Eurocup κι έτσι η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές εντείνοντας τον προβληματισμό για το χαμηλό επίπεδο αποτελεσματικότητάς της και αποδοκιμάστηκε από τους φίλους της ομάδας.

Ο Άρης κατέρρευσε ξανά στην τελευταία περίοδο καθώς επέστρεψε από το -11 στη διάρκεια της πρώτης περιόδου αλλά δέχθηκε επιμέρους σκορ 13-2 στο πρώτο μισό της τελευταίας. Είδε τα βασικά όπλα του να υστερούν και προφανώς δεν ήταν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς δεν χρησιμοποιήθηκαν στα τελευταία 7:30 αγωνιστικά λεπτά της αναμέτρησης. Η Μανρέσα ήταν κυρίαρχη σε όλους τους τομείς. Σούταρε εξαιρετικά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, μαζεύοντας (τουλάχιστον) 13 επιθετικά ριμπάουντ κι έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Ο αγώνας

Ο Άρης χρειάστηκε περισσότερα από πέντε αγωνιστικά λεπτά για να βρει το πρώτο εύστοχο σουτ εντός παιδιάς. Την ίδια στιγμή, η Μανρέσα σούταρε με το εντυπωσιακό 62.5% (5/8) από μακρινή απόσταση, έχοντας παράλληλα έξι ανανεωμένες επιθέσεις μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ. Κι έτσι, το 18-27 υπέρ της ισπανικής ομάδας στο τέλος της πρώτης περιόδου ήταν απολύτως φυσιολογικό και αιχμή του δόρατος ήταν ο Πλάμέρ έχοντας 3/3 τρίποντα, όλα πάνω σε άμυνα.

Ο Ρόνι Χάρελ (12π.) συνέχισε να δίνει το σύνθημα μέσω των κλεψιμάτων στην άμυνα βάζοντας στην εξίσωση του αγώνα και τον Μήτρου Λονγκ (29-31, 13’) καθώς ο Μποχωρίδης έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα (36-34, 15’). Στην αντίδραση (0-6 σερί) της Μανρέσα, ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς επιστράτευσε ένα αδόκιμο σχήμα με τη συνύπαρξη των Γκιουζέλη, Φόρεστερ και Ίνοκ. Χάρη στη δημιουργία του Λευτέρη Μποχωρίδη, αρχικά, ήταν αποτελεσματικό (43-40), όχι όμως και σε διάρκεια (43-44ημ.).

Η Μανρέσα έδωσε όλες τις μπάλες στον Ομπασοχάν στο τρίτο δεκάλεπτο, διατηρώντας το πλεονέκτημα των δεύτερων επιθέσεων μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ. Ο Άρης λειτούργησε βιαστικά και παρέμεινε κοντά στο σκορ χάρη στο μακρινό σουτ (56-59, 26'). Οι Ισπανοί διατήρησαν το προβάδισμα έως το τέλος της περιόδου (64-66) πατώντας πάνω στο πλεονέκτημα των επιθετικών ριμπάουντ αλλά και στην αδυναμία του Άρη να βγάλει άμυνες.

Τα διαδοχικά λάθη είχαν τίμημα για τον Άρη καθώς η Μανρέσα δεν τα άφησε ανεκμετάλλευτα. Έχτισε διαφορά οκτώ πόντων (66-74, 33') ανακτώντας τον έλεγχο της ψυχολογίας του αγώνα. Η επιστροφή των Μποχωρίδη, Μήτρου Λονγκ κρίθηκε επιβεβλημένη, αλλά το σερί των φιλοξενούμενων αυξήθηκε στο 13-2 όπως και η διαφορά (66-79, 34:30). Η Μανρέσα διατήρησε αυτή τη διαφορά με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία τρία λεπτά (72-83) συνεχίζοντας το έξυπνο παιχνίδι στην επίθεση και σημαδεύοντας τα μις ματς.

Εκεί ο Άρης έκανε την απέλπιδα προσπάθειας επιστροφής (77-83, 38'), χρειάστηκε ένα μεγάλο σουτ αλλά ο Μήτρου Λονγκ δεν βρήκε στόχο έξω από τα 6.75. Αντιθέτως, ο Ομπασοχάν τελείωσε μια καλή συνεργασία και ουσιαστικά, το παιχνίδι. Μάλιστα οι φίλοι του Άρη αποδοκίμασαν την ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς.





Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-44, 64-66, 79-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Μανρέσα είναι πιο ομάδα και παράλληλα είχε επιπλέον κατοχές μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ. Είχε επίσης περισσότερες συνεργασίες και από μακρινή απόσταση πορεύτηκε με εκπληκτικό ποσοστό ευστοχίας με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… ο Ομπασοχάν ο οποίος έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο με το πληθωρικό παιχνίδι του.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Πλάμερ, Στέινμπεργκς και Ντάνι Πέρεθ

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς. Ειδικά ο δεύτερος ήταν αρνητικός.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… ο Στίβεν Ίνοκ έκανε καλό παιχνίδι όπως και οι Λευτέρης Μποχωρίδης, Ρόνι Χάρελ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… αν υπάρχει κάτι θετικό σ' αυτό που παρουσιάζει ο Άρης, αυτό ήταν οι συνεργασίες του Μποχωρίδη με τον Ίνοκ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… γενικώς ο Άρης. Κατέρρευσε στην τελευταία περίοδο και μετά το 13-2 σερί που δέχθηκε στο πρώτο μισό αυτής, ουσιαστικά τελείωσε και το παιχνίδι.