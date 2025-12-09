Μίλιτσιτς: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί στην άμυνα»

Ο Άρης υποδέχεται (10/12, 20:00) τη Βενέτσια για το Eurocup και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ξεκαθάρισε ότι η άμυνα θα πρέπει να είναι η βάση του παιχνιδιού της ομάδας του.

Αυτό δεν ίσχυσε στην εντός έδρας ήττα από την Κλουζ όπου οι «κίτρινοι» δέχθηκαν 60 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, λειτουργώντας με αφέλεια στην άμυνα και με συνέπεια την ήττα. «Δεν θα κερδίσουμε με τη λογική ότι θα σκοράρουμε περισσότερους πόντους. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Είχαμε κάποιες μέρες να δουλέψουμε πάνω στην άμυνα. Πάλι έχουμε προβλήματα αλλά η κατάσταση είναι καλύτερη. Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνα. Θέλω να παίξουμε σκληρή άμυνα από το πρώτο λεπτό. Κόντρα στην Κλουζ δεν το κάναμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα εμφανιστούμε καλύτεροι αμυντικά», είπε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς και αναφέρθηκε στο επίπεδο δυσκολίας του αγώνα με τη Βενέτσια.

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο EuroCup. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Αν δείτε τα αποτελέσματα, είναι διαφορετικά και στα δύο γκρουπ. Είδαμε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα με τη νίκη της Νεπτούνας επί της Μπαχτσέσεχιρ. Η Βενέτσια είναι μία καλή και αθλητική ομάδα. Παίζουν γρήγορο μπάσκετ αλλά πρέπει να βελτιωθούμε σε σχέση με το τελευταίο ματς. Να παίξουμε με τους δικούς μας όρους για να έχουμε πιθανότητες να πάρουμε τη νίκη».

Ο Κροατοπολωνός τεχνικός ρωτήθηκε για τον ρόλο των ψηλών και τον περιορισμένο αριθμό συνεργασιών μεταξύ ψηλών και κοντών ο οποίος κάνει μονοδιάστατους τους «κίτρινους» στον τρόπο έκφρασης στην επίθεσης και ειδικά για τη μη αξιοποίηση του Ίνοκ. «Και ο Φόρεστερ… Βγήκαν λίγο από τον δρόμο που θέλουμε στην άμυνα. Πρώτα αξιολογούμε πόσο επιδραστικοί είναι στην άμυνα. Μπορούν να κάνουν πράγματα βήμα-βήμα. Θέλω να είναι σκληροί στην άμυνα, όχι μόνο να σκοράρουν. Καθίσαμε με όλα τα παιδιά και το αναλύσαμε. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για την ομάδα. Δεν θέλω, όμως, να πω πληροφορίες που μπορεί να τις αξιοποιήσει ο αντίπαλος. Για μένα, η απόδοση ενός παίκτη δεν εξαρτάται από τους πόντους που θα σημειώσει αλλά από το πόσο θα λειτουργήσει επί του πλάνου που έχουμε».