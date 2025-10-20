Καράιτσιτς: «Δεν έχουμε πρόβλημα πνευματικά, ήμασταν άτυχοι σε κάποια σημεία με το Μαρούσι»

Για την προσεχή αναμέτρηση με τη Μανρέσα μίλησε ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς, τονίζοντας πως ο Άρης στάθηκε άτυχος σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού με το Μαρούσι.

Ο Άρης αφήνει πίσω του την ήττα από το Μαρούσι το περασμένο Σάββατο για τη Stoiximan GBL και πλέον στρέφει το βλέμμα στο παιχνίδι του EuroCup, απέναντι στη Μανρέσα, την οποία και υποδέχεται για την 4η αγωνιστική.

Με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς να αναφέρει στις δηλώσεις του, πως ο Άρης δεν έχει πνευματικό ζήτημα και πως η ομάδα θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της για να κερδίσει τους Ισπανούς.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο την Τρίτη (20:00, Live στο Gazzetta), με τον Άρη να έχει ρεκόρ 2-1, ίδιο ακριβώς με την προσεχή αντίπαλό του.

Οι δηλώσεις του Καράιτσιτς

«Παίξαμε σκληρά στο Μαρούσι, ήμασταν άτυχοι σε κάποια σημεία αλλά είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που παίξαμε και ανατρέψαμε το σκορ. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Η Μανρέσα παίζει γρήγορο μπάσκετ, είναι δυνατή ομάδα με ταχύτητα και εκεί πρέπει να τους ανταγωνιστούμε. Μία αρκετά νέα ομάδα που βρίσκεται σε φάση χτισίματος. Δεν έχουμε πρόβλημα πνευματικά, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Εάν είναι αρκετό, θα κερδίσουμε. Εάν χάσουμε, θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά μέσα από την προπόνηση».

Για τον Φόρεστερ: «Εδώ και δύο μήνες έχουμε ατυχίες με τους τραυματισμούς. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Ο Φόρεστερ δεν έχειι προπονηθεί εδώ και 6-7 επτά μέρες. Περιμένω για να μιλήσω με το σταφ αλλά δεν θα είναι 100% έτοιμος».