Διακογιάννης: «Θέλουμε να χτίσουμε στέρεες βάσεις – Θα υπάρξει ενίσχυση στο αγωνιστικό»

Ο Αγαπητός Διακογιάννης έκανε έναν πρώτο απολογισμό του διοικητικού και οικονομικού πλάνου της ΚΑΕ Άρης και παραδέχθηκε ότι σε αγωνιστικό επίπεδο τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα και κυρίως ότι θα υπάρξει ενίσχυση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης έκανε δηλώσεις στο περιθώριο της Media Day ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Μανρέσα για την 4η αγωνιστική του Eurocup. Αρχικά αναφέρθηκε στην πληρωμή του 91% του χρέος προς το Δημόσιο και του οικονομικού πλάνου που εφαρμόζεται. «Η ομάδα αποπλήρωσε μεγάλο μέρος του χρέους. Είναι μια ιστορική στιγμή αλλά όχι μεγάλη επιτυχία υπό την έννοια ότι ήταν μέρος των δεσμεύσεων μας. Συνεχίζουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Θέλουμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, στο γήπεδο και στον τρόπο που δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας. Είναι ακόμα μακριά από το τέλειο αλλά υπάρχει ξεκάθαρη πρόοδος και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Παράλληλα είμαστε σε μία αγωνιστική ομάδα όπου έχουμε υποστηρικτικό λόγο. Δεν έχει ξεκινήσει όπως θέλαμε. Βλέπουμε τις αδυναμίες και δουλεύουμε για τη βελτίωση μας. Ο κόσμος είναι πάντα εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν το θεωρούμε δεδομένο και δουλεύουμε όλοι μαζί για να φτάσουμε τον Άρη εκεί που τον θέλουμε όλοι», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε επιμέρους για το αγωνιστικό και τις προθέσεις της διοίκησης ως προς τον τομέα της ενίσχυσης. «Εγώ ηγούμαι του διοικητικού και ο Νίκος (Ζήσης) του αγωνιστικού. Το αγωνιστικό δεν είναι κάτι που… παραγγέλνεις και έρχεται. Θα υπάρξει ενίσχυση για να φτάσουμε στο επίπεδο που προσδοκούμε, παρότι είναι μεταβατική χρονιά. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο όλοι μαζί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε μοντέλο στο οποίο μπαίνουν λεφτά, δημιουργείται χρέος και μετά από 2-3 χρόνια σκάει σε χέρια άλλων. Εδώ το έχουμε ζήσει ξεκάθαρα».

Ο Αγαπητός Διακογιάννης ξεκαθάρισε ότι… «υπάρχει εμπιστοσύνη στα πρόσωπα (στο αγωνιστικό) και θέλουμε να το κάνουμε να δουλέψει» και διατύπωσε παράπονα και για τη διαιτησία στον αγώνα με το Μαρούσι υποστηρίζοντας πως… «ξεκινώντας από το ματς στο Μαρούσι, η διαιτησία δεν βοήθησε ούτε σεβάστηκε τον σύλλογο. Υπήρχαν πράγματα που δεν έβγαζαν νόημα. Δεν πρέπει να βρούμε όμως πολλές δικαιολογίες. Έχουμε να λύσουμε αρκετά για να διεκδικήσει όσα αξίζει ο σύλλογος».