Παβίσεβιτς: «Ελπίζουμε σε μια δυνατή εμφάνιση ως αντίδραση στην ήττα από την ΑΕΚ»

Τόσο ο Λούκα Παβίσεβιτς όσο και ο Τάιλερ Γουόλ, επεσήμαναν το πόσο σημαντικό είναι ο Πανιώνιος να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

Ο Πανιώνιος, λίγες μέρες μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 93-73 για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, πλέον ετοιμάζεται για το EuroCup και τον αγώνα κόντρα στη Μπουργκ (15/10, 19:30).

Στις δηλώσεις τους πριν τον αγώνα, τόσο ο προπονητής του «ιστορικού», Λούκα Παβίσεβιτς όσο και ο Τάιλερ Γουόλ επεσήμαναν ότι στόχος είναι η νίκη.

Παβίσεβιτς:«Η τρίτη αγωνιστική του EuroCup φέρνει άλλη μία δυνατή ομάδα στη Γλυφάδα. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει πολύ ισχυρούς αντιπάλους στην αρχή της διοργάνωσης, όπως η Κέμνιτζ και η Ουλμ και τώρα η Μπουργκ. Μετά το 1-1 που έχουμε στα δύο πρώτα παιχνίδια, ελπίζουμε σε μια δυνατή εμφάνιση ως αντίδραση στο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ, το οποίο δεν ήταν καλό για εμάς. Παράλληλα, θέλουμε να δείξουμε τη φιλοδοξία μας ως ένα "παλιό-νέο μέλος" του EuroCup. Ελπίζουμε, λοιπόν, να κάνουμε ένα δυνατό παιχνίδι και να χαρίσουμε τη νίκη στους φιλάθλους μας!».

Γουόλ: «Έχουμε ακόμη έναν δύσκολο αγώνα μπροστά μας στο EuroCup απέναντι στη Μπουργκ. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να επιστρέψουμε δυνατά μετά το παιχνίδι με την Ουλμ στη Γερμανία. Πρέπει να παίξουμε σκληρά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κερδίσουμε».