Συνεχίζει αήττητη στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα αφού επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 εύκολα σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Χωρίς νίκη εντός των τειχών οι κυανέρυθροι. Kυριάρχησε σε όλο το ματς η ομάδα του Σάκοτα με εξαιρετική απόδοση και στις δύο μεριές του παρκέ.
Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Σίλβα τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8/8 σουτ, 8/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15. Για τους ηττημένους ο Γουόλ είχε 15 πόντους. αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του.
ΑΕΚ - Πανιώνιος: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε 11-2, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά γρήγορα πέντε πόντους. O shooting guard της Ένωσης έβαλε τους 9 από τους πρώτους 15 πόντους της Ένωσης. Ο Γκρέι βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και στη συνέχεια της φάσης Φλιώνης και Σίλβα έβγαλαν τρελό alley oop για το 18-7. Ο Σίλβα κυριαρχούσε στο ξεκίνημα έχοντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ στα 8 πρώτα λεπτά.
Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι και έφτασε τους 15 πόντους γράφοντας το 37-21 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Σίλβα με παλικαρίσια ενέργεια έγραψε το 41-26 στο 17', ενώ πριν ο Σταρκς είχε ευστοχήσει σε corner three.
Ο Λούντζης έκανε το 44-41 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με σερί 9-0, έκανε το 53-41 με τις βολές του Σίλβα. Ο Φλιώνης έκανε το 58-43, πέντε λεπτά για το τέλος της περιόδου.
Η Ένωση ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο στο 69-49, ενώ ο Λεκαβίτσιους με δύο σερί κλεψίματα και φάσεις στον αιφνιδιασμό έγραψε το 73-49. Στη συνέχεια η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό για να φτάσει στο 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν το ματς με τη Σολνόκι για το BCL.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ έλεγξε το ματς σε όλη τη διάρκεια του, ενώ τον υποχρεωσε σε 6/29 τρίποντα
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σίλβα με 24 πόντους, 8/8 σουτ και 9 ριμπάουντ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Μπάρτλεϊ με 15 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 11 πόντους και 5 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούντζης με 5 πόντους και 2/11 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουόλ με 15 πόντους το πάλεψε, αλλα δεν ήταν αρκετό.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πόσο διαβασμένη ήταν η ΑΕΚ για το ματς. Εξαιρετική και στις δύο μεριές του παρκέ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απόδοση του Πανιωνίου τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: D. Sakota — Assistants: M. Sakota, S. Mijovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|R. Gray
|23:13
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|2
|1
|4
|14
|8
|7
|D. Flionis (C)
|21:18
|4
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|5
|0
|1
|0
|1
|6
|12
|24
|F. Bartley
|23:33
|15
|4/12
|33%
|1/9
|11%
|3/3
|100%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|0
|2
|14
|11
|25
|A. Arms
|15:42
|8
|1/4
|25%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|5/6
|83%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|19
|5
|30
|C. Silva
|22:30
|24
|8/8
|100%
|8/8
|100%
|0/0
|0%
|8/9
|88%
|2
|7
|9
|0
|5
|1
|1
|1
|18
|29
|1
|G. Skordilis
|10:16
|6
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|8
|4
|D. Katsivelis
|20:49
|10
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|8
|9
|9
|L. Lekavicius
|21:02
|11
|5/7
|71%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|6
|2
|2
|0
|1
|5
|18
|11
|N. Arsenopoulos
|3:11
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-6
|0
|15
|M. Pecarski
|6:39
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-11
|5
|19
|M. Kuzminskas
|16:55
|6
|3/6
|50%
|3/3
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|15
|4
|33
|V. Charalampopoulos
|14:52
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|1
|1
|0
|0
|2
|15
|2
|Team / Coaches
|2
|0
|2
|TOTAL
|93
|31/60
|51%
|25/45
|55%
|6/15
|40%
|25/28
|89%
|9
|27
|36
|16
|9
|7
|2
|18
|113
|Panionios Athens
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: L. Pavicevic — Assistant: D. Tsaldaris, A. Kourmoulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|N. Watson *
|16:46
|7
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|1
|2
|3
|2
|3
|0
|0
|4
|-13
|6
|2
|M. Starks *
|27:35
|7
|3/10
|30%
|2/5
|40%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|3
|2
|0
|0
|3
|-9
|2
|5
|M. Lountzis *
|24:22
|5
|2/10
|20%
|1/4
|25%
|1/6
|16%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|-21
|1
|34
|J. Kreuser *
|25:24
|8
|3/5
|60%
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|2
|8
|10
|1
|2
|1
|0
|2
|-12
|16
|40
|J. Hands *
|24:44
|12
|4/12
|33%
|2/5
|40%
|2/7
|28%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|4
|1
|0
|3
|-25
|5
|3
|G. Papathanasiou (Papas)
|18:14
|8
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|8
|7
|G. Tsalmpouris
|18:53
|6
|3/8
|37%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|-10
|2
|9
|S. Oikonomopoulos
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Lewis
|25:05
|5
|2/10
|20%
|1/4
|25%
|1/6
|16%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|3
|0
|0
|0
|3
|-8
|4
|33
|T. Wahl
|18:57
|15
|7/8
|87%
|7/8
|87%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|2
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|19
|41
|A. Patrikis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|N. Gkikas (C)
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team / Coaches
|7
|1
|8
|0
|1
|TOTAL
|73
|29/73
|39%
|23/42
|54%
|6/31
|19%
|9/10
|90%
|17
|21
|38
|14
|13
|4
|0
|23
|71
