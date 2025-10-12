Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη κόντρα στον Πανιώνιο και με κορυφαίο Σίλβα επικράτησε με 93-73 για τη Stoiximan GBL.

Συνεχίζει αήττητη στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα αφού επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 εύκολα σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Χωρίς νίκη εντός των τειχών οι κυανέρυθροι. Kυριάρχησε σε όλο το ματς η ομάδα του Σάκοτα με εξαιρετική απόδοση και στις δύο μεριές του παρκέ.

Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Σίλβα τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 8/8 σουτ, 8/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15. Για τους ηττημένους ο Γουόλ είχε 15 πόντους. αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του.

ΑΕΚ - Πανιώνιος: Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε 11-2, με τον Μπάρτλεϊ να μετρά γρήγορα πέντε πόντους. O shooting guard της Ένωσης έβαλε τους 9 από τους πρώτους 15 πόντους της Ένωσης. Ο Γκρέι βούτηξε για να σώσει τη μπάλα και στη συνέχεια της φάσης Φλιώνης και Σίλβα έβγαλαν τρελό alley oop για το 18-7. Ο Σίλβα κυριαρχούσε στο ξεκίνημα έχοντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ στα 8 πρώτα λεπτά.

Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι και έφτασε τους 15 πόντους γράφοντας το 37-21 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Σίλβα με παλικαρίσια ενέργεια έγραψε το 41-26 στο 17', ενώ πριν ο Σταρκς είχε ευστοχήσει σε corner three.

Ο Λούντζης έκανε το 44-41 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με σερί 9-0, έκανε το 53-41 με τις βολές του Σίλβα. Ο Φλιώνης έκανε το 58-43, πέντε λεπτά για το τέλος της περιόδου.

Η Ένωση ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο στο 69-49, ενώ ο Λεκαβίτσιους με δύο σερί κλεψίματα και φάσεις στον αιφνιδιασμό έγραψε το 73-49. Στη συνέχεια η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό για να φτάσει στο 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν το ματς με τη Σολνόκι για το BCL.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ έλεγξε το ματς σε όλη τη διάρκεια του, ενώ τον υποχρεωσε σε 6/29 τρίποντα

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σίλβα με 24 πόντους, 8/8 σουτ και 9 ριμπάουντ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Μπάρτλεϊ με 15 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 11 πόντους και 5 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούντζης με 5 πόντους και 2/11 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουόλ με 15 πόντους το πάλεψε, αλλα δεν ήταν αρκετό.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το πόσο διαβασμένη ήταν η ΑΕΚ για το ματς. Εξαιρετική και στις δύο μεριές του παρκέ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απόδοση του Πανιωνίου τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: D. Sakota — Assistants: M. Sakota, S. Mijovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Players 0 R. Gray 23:13 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 1 4 14 8 7 D. Flionis (C) 21:18 4 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 2/2 100% 1 5 6 5 0 1 0 1 6 12 24 F. Bartley 23:33 15 4/12 33% 1/9 11% 3/3 100% 4/4 100% 1 3 4 1 1 0 0 2 14 11 25 A. Arms 15:42 8 1/4 25% 0/3 0% 1/1 100% 5/6 83% 0 0 0 1 0 0 0 1 19 5 30 C. Silva 22:30 24 8/8 100% 8/8 100% 0/0 0% 8/9 88% 2 7 9 0 5 1 1 1 18 29 1 G. Skordilis 10:16 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 1 0 0 0 2 3 8 4 D. Katsivelis 20:49 10 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 4/5 80% 0 1 1 0 0 1 0 1 8 9 9 L. Lekavicius 21:02 11 5/7 71% 4/5 80% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 6 2 2 0 1 5 18 11 N. Arsenopoulos 3:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 15 M. Pecarski 6:39 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 5 19 M. Kuzminskas 16:55 6 3/6 50% 3/3 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 3 15 4 33 V. Charalampopoulos 14:52 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 5 5 1 1 0 0 2 15 2 Team / Coaches 2 0 2 TOTAL 93 31/60 51% 25/45 55% 6/15 40% 25/28 89% 9 27 36 16 9 7 2 18 113