Ο Άρης έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο Eurocup με τις δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες κι αυτό θα επιδιώξει να εντείνει στην αναμέτρηση (14/10, 19:30) με την Τσενεβίτα Ολίμπια για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας ήδη βρίσκεται στη Λουμπλιάνα μη έχοντας να διαχειριστεί προβλήματα πλην της κακής ψυχολογίας έπειτα από την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Ελάϊζα Μήτρου Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς, Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Στίβεν Ίνοκ, Ρόνι Χάρελ και Άρνολντας Κουλμπόκα.

Η Τσεντεβίτα Ολίμπια επίσης ξεκίνησε ιδανικά στη διοργάνωση καθώς επικράτησε των Χαποέλ Ιερουσαλήμ (εκτός), Μανρέσα (εντός) δείχνοντας το υψηλό επίπεδο δυναμικής της. Προέρχεται όμως από τη βαριά ήττα από την Μπουντούτσνοστ για την Αδριατική Λίγκα σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε δίχως τους Χουγκάζ, Μπραΐκοβιτς των οποίων η συμμετοχή είναι αμφίβολη κι ενόψει του αγώνα με τον Άρη.