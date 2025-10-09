Λίγα λεπτά μετά την επιβλητική νίκη επί του Αμβούργου στο Nick Galis Hall και τις όμορφες εικόνες που αναδείχθηκαν μέσα από την πανηγυρική ατμόσφαιρα και τις κοινές φωτογραφίες του Ρίτσαρντ Σιάο με το σύνολο των παικτών του Άρη, τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα της ενίσχυσης της ομάδας καθώς επιβεβαιώθηκε η ανάγκη προσθήκης ψηλού.

Αυτή η συζήτηση έγινε στα γραφεία της ΚΑΕ, μετά την παρουσία του 25χρονου επιχειρηματία στ’ αποδυτήρια της ομάδας και των συγχαρητηρίων προς όλους τους αθλητές για το επίπεδο προσπάθειάς τους. Εκεί, στην κουβέντα του Ρίτσαρντ Σιάο με τα μέλη του δ. σ. της εταιρίας, παραμερίστηκε το κλίμα ευφορίας και μεταξύ άλλων, τέθηκε και το αγωνιστικό. Καθώς έχει περάσει καιρός από την ημέρα διαπίστωσης του κενού στη ρακέτα και της δημόσιας παραδοχής για την πρόθεση απόκτησης παίκτη από τον Νίκο Ζήση, είναι γνωστό ότι ο Άρης βρίσκεται σε διαδικασία διαχωρισμού επιλογών που προσφέρει η αγορά αλλά και συζητήσεων με αυτούς που μπορούν να του προσθέσουν τα χαρακτηριστικά που του λείπουν στη γραμμή των ψηλών. Το παιχνίδι με το Αμβούργο απλά λειτούργησε ενισχυτικά αυτής της απόφασης.

Καταρχάς, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής, αλλά προσθήκης παίκτη από τη στιγμή που στο Eurocup υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης απεριόριστου αριθμού ξένων παικτών και στην GBL Basketleague κάθε ομάδα δικαιούται να έχει έως και οκτώ συμβόλαια εκ των οποίων οι έξι παίκτες θα δηλώνονται σε κάθε αγώνα. Πλέον, καταλυτικότερο όλων είναι να αποφασιστεί το timing της επιλογής. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις ψηλών παικτών με τις οποίες οι «κίτρινοι» θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει, εκτιμήθηκε όμως ότι δεν θα προσδώσουν τα στοιχεία που λείπουν. Ταυτοχρόνως, η αγορά θα γίνει πλουσιότερη εντός των επόμενων δύο-τριών εβδομάδων μέσα από τα «κοψίματα» στο ΝΒΑ μέσα από την προσθήκη ονομάτων παικτών οι οποίοι δεν θα εξασφαλίσουν two way contracts.

Ωστόσο, αυτό το νόμισμα έχει δύο όψεις. Από τη μία πλευρά θα υπάρξει αύξηση επιλογών, αυτές όμως θα γίνουν διαθέσιμες και σε άλλες αγορές και για ομάδες οι οποίες επίσης βρίσκονται στην ίδια κατάσταση διαθέτοντας μεγαλύτερα ποσά, ενδεχομένως, και το δέλεαρ της Euroleague.

Προς την κατεύθυνση παροχής επιπλέον χρόνου για μια επιλογή η οποία πρέπει να αποδειχθεί ορθή, λειτουργεί η επιστροφή στη δράση του Άρνολντας Κουλμπόκα καθώς ο Λιθουανός φόργουορντ θα βρεθεί στη διάθεση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό. Είναι δεδομένο ότι η διαθεσιμότητα του Κουλμπόκα θα διαφοροποιήσει τον ρόλο των Χάρελ, Μποχωρίδη, σαφέστατα όμως δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα στη ρακέτα. Εν τέλει, αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ότι θα γίνει προσθετική κίνηση έως (και) τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου ίσως κι ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Τσεντεβίτα Ολίμπια. Είναι ευνόητο ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί θα εξαρτηθεί και από τη διαμόρφωση των δεδομένων της αγοράς και τη διαθεσιμότητα παικτών που απασχολούν τον Νίκο Ζήση.

Πηγαίνοντας στην πρόθεση ενίσχυσης της ελληνικής γραμμής – έπειτα από την αποχώρηση του Άλεξ Αντετοκούνμπο – οι «κίτρινοι» αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την επιλογή του Νίκου Οκεκουόγεν παρότι είχαν αυτή τη δυνατότητα. Προφανώς εκτιμήθηκε ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουν. Σε ό,τι αφορά τον Μιχάλη Τσαϊρέλη και τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, δεν έχει γίνει επαφή με τον ατζέντη του παίκτη. Ο πολύπειρος φόργουορντ/σέντερ προέρχεται από επέμβαση στο γόνατο – μάλιστα την έκανε στην ίδια κλινική με τον Γιώργο Τανούλη και την ίδια μέρα! – κι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα είναι σε θέση να μπει σε πρόγραμμα κανονικών προπονήσεων. Θεωρείται ότι έχει έναν «γεμάτο» μήνα μπροστά του. Κατ’ επέκταση, αν η περίπτωση του Τσαϊρέλη τεθεί υπό συζήτηση ή όχι θα φανεί έπειτα από τουλάχιστον δύο-τρεις εβδομάδες.