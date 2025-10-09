Ζήσης: «Δεν είναι πυροτέχνημα ο Άρης, στόχος να επιστρέψει σε επιτυχίες»

Ο Νίκος Ζήσης, φιλοξενήθηκε στο Web Radio της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον κόσμο του Άρη, στη νίκη επί του Αμβούργου ενώ μίλησε και για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Άρης έζησε μία μεγάλη νύχτα το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στη Θεσσαλονίκη. Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχτηκαν το Αμβούργο και έχοντας στο πλευρό τους χιλιάδες φιλάθλους που έκαναν... πάρτι, μπόρεσε να επικρατήσει με 98-76. Μεταξύ άλλων, στο γήπεδο βρέθηκε και ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Νίκος Ζήσης, φιλοξενήθηκε στο Web Radio της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Σιάο, μίλησε για τη συνέχεια που θα έχει ο Άρης αλλά και για την παρουσία των νεαρών Ελλήνων αθλητών.

«Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Καταρχάς, αξίζει να ξεκινήσουμε από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει στηρίξει την ομάδα στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της και αυτό είναι άξιο λόγου. Πόσο μάλλον τώρα που θεωρώ ότι βλέπουν πως υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα, ενθουσιασμός και ελπίδα. Όχι μόνο οι οργανωμένοι, αλλά πέντε χιλιάδες και περισσότεροι δε σταμάτησαν να τραγουδούν για την ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δημιούργησαν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, που θα τη θυμάται οποιοσδήποτε ήταν παρών χθες στο γήπεδο. Φυσικά, παρουσίας του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο, που είναι κάποιες μέρες εδώ, επισκέφτηκε την ομάδα και στο τέλος ήταν και στα αποδυτήρια. Εννοείται παρουσίας και του Νίκου Γκάλη, που είναι τεράστιος θρύλος αυτής της ομάδας και όλου του ελληνικού μπάσκετ. Κάθε φορά που έρχεται στο γήπεδο αποθεώνεται. Είχα μια σύντομη συνομιλία μαζί του και είναι κι αυτός πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος με αυτήν την καινούργια προοπτική. Ήταν ένα πολύ καλό πρώτο ξεκίνημα στα εντός έδρας ματς. Φυσικά οι υποχρεώσεις κυλούν, αλλά είναι πολύ σημαντικό πως η ομάδα ξεκίνησε έτσι και έχει αυτήν την εμπειρία, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με πολλούς καινούργιους παίκτες. Αυτήν τη στιγμή προπονείται και συνεχίζουμε για το πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα που έχουμε στη συνέχεια».

Για τις εντυπώσεις του Ρίτσαρντ Σιάο από τη χθεσινή βραδιά: «Είναι αλλιώς να στο περιγράφουν ή να βλέπεις κάποια βίντεο στο YouTube και εντελώς διαφορετικό να το βιώνεις. Είναι φαν του μπάσκετ, βλέπει πολλά ματς του ΝΒΑ και όχι μόνο, αλλά είναι λίγο διαφορετικά εκεί. Μου ανέφερε χαρακτηριστικά “Στο ΝΒΑ λένε ‘defense, defense’ όταν είναι πιο φανατικό το κοινό”. Του έκανε τρομερή εντύπωση πως υπήρχε κόσμος και ήταν γεμάτο όλο το γήπεδο. Αυτό ήταν το φοβερό χθες, πως όλο το γήπεδο, οργανωμένοι φίλαθλοι, παιδάκια, οικογένειες, παλιοί και νεότεροι φίλαθλοι του Άρη, δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, που πάντα είναι, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της».

Για την εξαιρετική παρουσία των τριών νεαρών (Λέφα, Καζαμία, Χατζηλάμπρου) στο χθεσινό ματς: «Είναι απ’ τα πρώτα θέματα τα οποία συζητήσαμε με τον κόουτς. Έχει την εμπειρία να δουλέψει με πολλούς ταλαντούχους παίκτες, το έκανε και στην Παρτίζαν και στην Κούμπαν. Και οι τρεις παίκτες “άρπαξαν” την ευκαιρία που τους δόθηκε χθες. Για ‘μένα, το σημαντικότερο είναι πως υπήρχε μια ατμόσφαιρα που βοηθάει έναν άπειρο παίκτη να μπει μες στο γήπεδο έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα. Το έκαναν και οι τρεις και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να “χτίσουν” πάνω σε αυτό, να δουν πλέον την επόμενη προπόνηση. Είναι δεδομένο πως θα έχουν ευκαιρίες. Είναι στόχος μας να εξελίξουμε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τον Άρη και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Βέβαια, με μία καλή εμφάνιση δεν καθιερώνεται κάποιος παίκτης σε αυτό το επίπεδο, αλλά σίγουρα είμαι χαρούμενος γι’ αυτούς. Κι εγώ ήμουν στη θέση τους πριν από πολλά χρόνια, όταν αγωνιζόμουν στην ΑΕΚ. Είναι δεδομένο πως θα περάσουν από αρκετά σκαμπανεβάσματα, αλλά στο τέλος ο κάθε αθλητής παίρνει αυτό που του αξίζει. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους και θα προσπαθήσουμε αυτά τα παιδιά να γίνουν κάποια στιγμή πρωταγωνιστές του συλλόγου. Είναι στόχος μας αυτός».

Για το ματς πρωταθλήματος που ακολουθεί (11/10) με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου: «Κάναμε αρκετά φιλικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και, μάλιστα, με αρκετές ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι δεδομένο πως το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και δύσκολο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Πέραν από τους δύο “αιωνίους”, υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν πάρει παίκτες αξίας και με ταλέντο. Αυτό δε συνέβαινε για αρκετά χρόνια. Είδαμε την 1η αγωνιστική αποτελέσματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν… εκπλήξεις. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλα τα χθεσινά συναισθήματα της νίκης και της όλης ατμόσφαιρας. Επειδή ξεκινήσαμε με ήττα το πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε restart και να είμαστε 100% έτοιμοι για το ματς του Σάββατου, που είναι πολύ σημαντικός για εμάς».

Για το αν έχει περάσει και στο μυαλό του κόσμου το μεθοδικό πλάνο που θέλουν να υλοποιήσουν: «Όπως είπαμε απ’ την πρώτη Συνέντευξη Τύπου, ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ξέρουμε ότι ο κόσμος πολλές φορές έχει την ανυπομονησία και τον μεγάλο ενθουσιασμό ώστε τα πράγματα να γίνουν άμεσα και η ομάδα να είναι επιτυχημένη. Έχουμε ένα πλάνο πενταετίας. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει ότι αποπληρώνεται ένα χρέος μέχρι 31 Δεκεμβρίου το οποίο ταλάνιζε τα οικονομικά του συλλόγου για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει την απαραίτητη οικονομική εξυγίανση με σκοπό να “χτίσουμε” το πρόγραμμά μας και κάθε σεζόν να βελτιωνόμαστε. Φυσικά εμείς δε λέμε πως αυτήν τη χρονιά δεν έχουμε στόχους ή δε θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όλοι όσοι δουλεύουμε εδώ ήρθαμε για να μείνουμε. Θα υπάρχουν… εύκολα και χαρούμενα βράδια όπως χθες, θα υπάρχουν και δύσκολα βράδια, αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένα σχέδιο-πρόγραμμα το οποίο οραματιζόμαστε και έχουμε σκοπό να υλοποιηθεί τα επόμενα 5 χρόνια. Δεν είναι ένα “πυροτέχνημα”, είναι μια σταθερή και μεθοδική δουλειά στην οποία όλοι μας θέλουμε ο Άρης να επιστρέψει σε επιτυχίες».

Για τον προπονητή της ομάδας, Μπόγκταν Κάραϊτσιτς: «Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μπάσκετ, που έχει εμπειρία από πολλούς μεγάλους προπονητές σε προπονητικά staff και με σημαντικό ρόλο. Ήταν το σωστό timing και χαίρομαι πολύ που αποφάσισε να έρθει στην ομάδα μας. Έχω πει αρκετές φορές, δεν έχει την εμπειρία του πρώτου προπονητή σε αυτό το επίπεδο, αλλά και εγώ και η διοίκηση θεωρούμε πως είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλουμε να διαβούμε μαζί και να ανέβει επίπεδο και το κλαμπ και ο ίδιος. Είναι πιο εύκολο να το πεις αυτό μετά από βραδιές σαν τη χθεσινή, αλλά πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να αποδεχθεί την πρόταση που του έγινε τον Ιούλιο».