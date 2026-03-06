Στην επανέναρξη του Πρωταθλήματος, ο Άρης θα αντιμετωπίσει (7/3, 18:15) το Μαρούσι στο Nick Galis Hall δίχως αγωνιστικά προβλήματα.

Η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν δυσάρεστη για τον Άρη καθώς ηττήθηκε στον προημιτελική του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με συνέπεια τον αποκλεισμό. Αυτή τη φορά θα υποδεχθεί το Μαρούσι στο πλαίσιο της Basket League δίχως αγωνιστικά προβλήματα αλλά και με ελλιπή προετοιμασίας λόγω της απουσίας των διεθνών. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς απουσίασε καθώς είχε υποχρεώσεις με την Εθνική Πολωνίας, ομοίως και οι Αμίν Νούα, Ελάιζα Μήτρου Λονγκ. Το ίδιο ίσχυσε και για τον Ντανίλο Άντζουσιτς στην τελευταία παρουσία του Σέρβου γκαρντ στην εθνική ομάδα της χώρας του καθώς αποφάσισε να αποσυρθεί.

Ενόψει του αγώνα με το Μαρούσι, οι «κίτρινοι» θα παρουσιαστούν πλήρεις και προσδοκούν στην 5η συνεχόμενη νίκη τους στην Basket League. «Αντιμετωπίζουμε το Μαρούσι, μία ομάδα η οποία μας προκάλεσε προβλήματα στη φετινή σεζόν. Αν και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας, παραμένει ένας επικίνδυνος αντίπαλος και πρόσφατα ενίσχυσε το ρόστερ του με την προσθήκη του Jordan Walker. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον αγώνα με σοβαρότητα, να εκτελέσουμε το αγωνιστικό πλάνο μας σωστά και να παίξουμε με συγκέντρωση και πειθαρχία, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε», δήλωσε ο συνεργάτης του Μίλιτσιτς, Σερχάτ Τσετίν.