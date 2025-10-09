Βρούτσης: «Ευτυχής που έζησα αυτή την ατμόσφαιρα, φέρνει άνεμο αισιοδοξίας ο Σιάο στον Άρη»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, βρέθηκε στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσει την επιστροφή του Άρη στο EuroCup και, σε προσωπική του ανάρτηση στα social media, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του αθλητισμού.

Ο Γιάννης Βρούτσης ήταν προσκεκλημένος του Ρίτσαρντ Σιάο στο παιχνίδι του Άρη με το Αμβούργο, και είδε από κοντά την ομάδα της Θεσσαλονίκης να συνδυάζει την επιστροφή της στο EuroCup με νίκη επί των Γερμανών με 98-76.

Οι φίλοι του Άρη κατέκλυσαν το Αλεξάνδρειο, δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα για να γιορτάσουν την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και άπαντες ενθουσιάστηκαν με το θέαμα. Ο κ.Βρούτσης, δίπλα στον Γκάλη, τον Σιάο και άλλους προσκεκλημένους, απόλαυσε το παιχνίδι, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πορεία του Άρη στη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ.Βρούτση:

«Στο εμβληματικό Αλεξάνδρειο, το γήπεδο που έγραψε ιστορία η μπασκετική ομάδα του Άρη, δίπλα σε ζωντανούς «θρύλους», στον μοναδικό Νίκο Γκάλη , Νίκο Ζήση και στον Χάρη Παπαγεωργίου!

Ο Άρης επιστρέφει δυναμικά και απόψε αντιμετώπισε την ομάδα του Αμβούργου για το EuroCup, σε ένα sold out ματς που τα είχε όλα: σκορ (98-76), θέαμα, πάθος. Ευτυχής που έζησα αυτή την ατμόσφαιρα, προσκεκλημένος του Ρίτσαρντ Σιάο, του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, που φέρνει άνεμο αισιοδοξίας για τη συνέχεια της ομάδας.

Ως Πολιτεία, στηρίξαμε έμπρακτα, βοηθώντας τη διοίκηση των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης να ανανεώσει τους ηλεκτρονικούς πίνακες του Αλεξάνδρειου και να τοποθετηθούν 1.000 νέα καθίσματα – έργα αξίας 110.000 ευρώ. Πριν το ματς, επισκέφθηκα και το μουσείο της ΚΑΕ Άρης – πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη λάμψη της ιστορίας του συλλόγου.

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα στον αθλητισμό. Με σχέδιο, με έργα, με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».