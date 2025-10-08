Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Άρη επί του Αμβούργου με 98-76.

Στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη το Αμβούργο και κατάφερε έχοντας σταθερά το «πάνω χέρι» στην αναμέτρηση, να πανηγυρίσει τη νίκη με 98-76.

Με αυτόν τον τρόπο, οι «κιτρινόμαυροι» μπόρεσαν να κάνουν το 2 στα 2 στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, μπροστά μάλιστα στον νέο ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έζησε από κοντά την τρομερή ατμόσφαιρα των φιλάθλων.