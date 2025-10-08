Άρης - Αμβούργο 98-76: Τα highlights από το... κίτρινο πάρτι
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Άρη επί του Αμβούργου με 98-76.
Στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη το Αμβούργο και κατάφερε έχοντας σταθερά το «πάνω χέρι» στην αναμέτρηση, να πανηγυρίσει τη νίκη με 98-76.
Με αυτόν τον τρόπο, οι «κιτρινόμαυροι» μπόρεσαν να κάνουν το 2 στα 2 στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, μπροστά μάλιστα στον νέο ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος έζησε από κοντά την τρομερή ατμόσφαιρα των φιλάθλων.
Τα highlights από το Άρης - Αμβούργο 98-76
@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.