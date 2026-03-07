Stoiximan GBL: ΑΕΚ – Προμηθέας ανοίγουν την αυλαία της 20ής αγωνιστικής
Το πρωτάθλημα επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή που προηγήθηκε εξαιτίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL να ανοίγει με τέσσερις αναμετρήσεις.
Η αρχή θα γίνει στις 12:45, όταν η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα στη Sunel Arena. Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τη Μύκονο.
Το απογευματινό πρόγραμμα συνεχίζεται στις 18:15, με τον Άρη να αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο, ενώ την ίδια ώρα το Περιστέρι θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο.
Το πρόγραμμα
- ΑΕΚ – Προμηθέας (12:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Καρδίτσα – Μύκονος (16:00, ΕΡΤ Sports1)
- Άρης – Μαρούσι (18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Περιστέρι – Πανιώνιος (18:15, ΕΡΤ Sports1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.