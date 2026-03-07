Stoiximan GBL: ΑΕΚ – Προμηθέας ανοίγουν την αυλαία της 20ής αγωνιστικής

Μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η δράση στη Stoiximan GBL ξεκινά με τέσσερις αναμετρήσεις σε Αθήνα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη για την 20η αγωνιστική.

Το πρωτάθλημα επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή που προηγήθηκε εξαιτίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL να ανοίγει με τέσσερις αναμετρήσεις.

Η αρχή θα γίνει στις 12:45, όταν η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα στη Sunel Arena. Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τη Μύκονο.

Το απογευματινό πρόγραμμα συνεχίζεται στις 18:15, με τον Άρη να αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο, ενώ την ίδια ώρα το Περιστέρι θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα

  • ΑΕΚ – Προμηθέας (12:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • Καρδίτσα – Μύκονος (16:00, ΕΡΤ Sports1)
  • Άρης – Μαρούσι (18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • Περιστέρι – Πανιώνιος (18:15, ΕΡΤ Sports1)
