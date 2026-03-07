Μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η δράση στη Stoiximan GBL ξεκινά με τέσσερις αναμετρήσεις σε Αθήνα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη για την 20η αγωνιστική.

Το πρωτάθλημα επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή που προηγήθηκε εξαιτίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan GBL να ανοίγει με τέσσερις αναμετρήσεις.

Η αρχή θα γίνει στις 12:45, όταν η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα στη Sunel Arena. Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τη Μύκονο.

Το απογευματινό πρόγραμμα συνεχίζεται στις 18:15, με τον Άρη να αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο, ενώ την ίδια ώρα το Περιστέρι θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα