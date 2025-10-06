Διαβάστε τις δηλώσεις του Λούκα Παβίτσεβιτς και του Μιχάλη Λούντζη πριν την αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Ουλμ για τη 2η αγωνιστική του EuroCup.

Στην πρεμιέρα του EuroCup ο Πανιώνιος επικράτησε με 89-86 στην παράταση της Κέμνιτζ και είναι έτοιμος για τη δεύτερη αγωνιστική στην ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στην Ουλμ. Από το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) η αποστολή των «κυανερύθρων» βρίσκεται στο Ουλμ όπου ταξίδεψε μέσω Μονάχου και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε προπόνηση στην Ratiopharm Arena.

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Λούκα Παβίτσεβιτς, δήλωσε ενόψει της αναμέτρησης της Τρίτης (7/10-20:00) με την Ουλμ στην Ratiopharm Arena:

«Η δεύτερη αγωνιστική του EuroCup μας φέρνει ξανά αντιμέτωπους με μια δυνατή γερμανική ομάδα, καθώς θα είμαστε φιλοξενούμενοι στην Ουλμ.

Περιμένουμε έναν πολύ ανταγωνιστικό και έντονο αντίπαλο στην έδρα του. Συμπλήρωσαν τέσσερις συνεχόμενες νίκες την περασμένη εβδομάδα και ελπίζουμε να κάνουμε ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της τόσο στην BBL όσο και στο EuroCup».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Λούντζης που ήταν και MVP κατά την πρώτη αγωνιστική του Eurocup τόνισε τα εξής:

«Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα που μετράει ήδη τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, τόσο στο EuroCup όσο και στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το ματς, αλλά θέλουμε να δείξουμε βελτίωση και να παρουσιαστούμε έτοιμοι, δείχνοντας την εικόνα μιας καλής ομάδας»

