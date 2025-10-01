Ολυμπιακός: Ο ΜακΚίσικ είδε από κοντά την επιστροφή του Πανιώνιου στην Ευρώπη έπειτα από 11 χρόνια

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ βρέθηκε στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Πανιώνιου με την Κέμνιτς, στην επιστροφή του «Ιστορικού» στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια και οκτώ μήνες.

Ο Πανιώνιος επέστρεψε φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 11 χρόνια και οκτώ μήνες, αντιμετωπίζοντας τη γερμανική Κέμνιτς στην πρεμιέρα του EuroCup 2025/26.

Στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο Σακιέλ ΜακΚίσικ μαζί με τη σύζυγό του, Μπέριλ, παρακολουθώντας την αναμέτρηση των «κυανέρυθρων» στην επιστροφή τους στην Ευρώπη.

Ο ΜακΚίσικ δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία για τα πρώτα δύο παιχνίδια των Πειραιωτών στη EuroLeague, απέναντι στην Μπασκόνια και τη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45).

@Photo credits: KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

