ΚΑΕ Άρης: «Ένα ευχαριστώ είναι λίγο... »
Ο Άρης έβγαλε ψυχή και είχε όλα τα απαραίτητα συστατικά για να κάνει την ιδανική αρχή στο Eurocup, καθώς επικράτησε με 81-85 στη Βενετία επί της Βενέτσια πατώντας πάνω στην καταπληκτική άμυνά του αλλά και στον τρομερό Μπράις Τζόουνς των 26 πόντων, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ο κόσμος των «κίτρινων» έδωσε δυναμικό παρών στην Ιταλία για να στηρίξει την ομάδα και παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι έγιναν «ένα» στο φινάλε πανηγυρίζοντας το σπουδαίο διπλό.
Η ΚΑΕ Άρης ήθελε να ευχαριστήσει τους φίλους της ομάδας για την παρουσία τους στέλνοντας το δικό της μήνυμα:
«Palasport Giuseppe Taliercios, ή Nick Galis Hall; «Με το καλημέρα» της σεζόν, όλη η Ευρώπη (ξανα)μιλά για τον κόσμο του ΑΡΗ Betsson. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για όσα ζήσαμε χθες το βράδυ μαζί στη Βενετία. Η χρονιά μόλις ξεκίνησε…».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.