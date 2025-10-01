ΚΑΕ Άρης: «Ένα ευχαριστώ είναι λίγο... »

Η ΚΑΕ Άρης θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την στήριξή του στη Βενετία, που αποτέλεσε τον έκτο παίκτη της ομάδας στην πρώτη νίκη της σεζόν.

Ο Άρης έβγαλε ψυχή και είχε όλα τα απαραίτητα συστατικά για να κάνει την ιδανική αρχή στο Eurocup, καθώς επικράτησε με 81-85 στη Βενετία επί της Βενέτσια πατώντας πάνω στην καταπληκτική άμυνά του αλλά και στον τρομερό Μπράις Τζόουνς των 26 πόντων, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο κόσμος των «κίτρινων» έδωσε δυναμικό παρών στην Ιταλία για να στηρίξει την ομάδα και παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι έγιναν «ένα» στο φινάλε πανηγυρίζοντας το σπουδαίο διπλό.

Η ΚΑΕ Άρης ήθελε να ευχαριστήσει τους φίλους της ομάδας για την παρουσία τους στέλνοντας το δικό της μήνυμα:

«Palasport Giuseppe Taliercios, ή Nick Galis Hall; «Με το καλημέρα» της σεζόν, όλη η Ευρώπη (ξανα)μιλά για τον κόσμο του ΑΡΗ Betsson. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για όσα ζήσαμε χθες το βράδυ μαζί στη Βενετία. Η χρονιά μόλις ξεκίνησε…».