Ο Άρης έβγαλε ψυχή, είχε προσωπικότητα και χαρακτήρα κι έκανε ιδανική αρχή στο Eurocup καθώς επικράτησε με 81-85 στη Βενετία επί της Βενέτσια πατώντας πάνω στην καταπληκτική άμυνά του αλλά και στον τρομερό Μπράις Τζόουνς.

Ο Άρης είχε όλα τα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα για να κερδίσει. Ψυχή, προσωπικότητα, χαρακτήρα και μια τελευταία άμυνα για να κάνει ιδανική αρχή στο Eurocup. Η ομάδα του Μπόγκνταν Καραϊτσιτς πάτησε πάνω στη σκληράδα που είχε στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στον καταπληκτικό Μπράις Τζόουνς ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Ο αγώνας

Τα λάθη στην επίθεση είχαν τίμημα στην άμυνα για τον Άρη ο οποίος ήταν ευάλωτος στο transition παιχνίδι (17-9’, 6’) και άστοχος (1/6) από μακρινή απόσταση. Η απουσία του Άρνολντας Κουλμπόκα «έχρισε» 4αρι τον Λευτέρη Μποχωρίδη αλλά η δράση του Κάιλ Ουίλτζερ (10π.) στην πρώτη περίοδο ήταν περισσότερο ζήτημα κακών αμυντικών περιστροφών της ελληνικής ομάδας και ευθύνης των ψηλών. Η βελτίωση στην άμυνα μείωσε την απόσταση (21-19, 8’) αλλά φτάνοντας τα έξι λάθη στο τέλος της περιόδου βρέθηκε στο -7 (27-20).

Ο Άρης παρέμεινε ημιτελής στη δεύτερη περίοδο (38-31, 14’), και κυρίως προβληματικός στην άμυνα καθώς ό,τι... έβαζαν Τζόουνς-Φορμπς χανόταν στα μετ' όπισθεν. Εκεί ο Μπόγκνταν Καραϊτσιτς χαμήλωσε το σχήμα του «στοχεύοντας» στην καλύτερη λειτουργία στην άμυνα με αλλαγές και είδε αποτέλεσμα. Έξι συνεχόμενοι πόντοι του Ρόνι Χάρελ παράλληλα της δράσης του Στέλιου Πουλιανίτη έκαναν την ανατροπή (38-39) στα μισά της περιόδου. Και πάλι όμως έλειψε η διάρκεια πριν… σβήσουν τα φώτα στο 18’ (47-43) καθώς η ελληνική ομάδα αντέδρασε με 2-6 επιμέρους σκορ και το ημίχρονο έκλεισε με ισοπαλία (49-49).

Ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του στην 3η περίοδο κι αν ήταν πιο συνεπής στην επίθεση θα είχε χτίσει μια μικρή διαφορά (59-61, 26:30) καθώς ο Μπράις Τζόουνς έβγαλε συνεργασίες με Φόρεστερ και Ίνοκ. Αντίστοιχες ευκαιρίες δεν αξιοποιήθηκαν και στη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Ένα λάθος του Φορμπς, ένα κακό τελείωμα του Μήτρου Λονγκ ή μια ασυνεννοησία μεταξύ Ίνοκ-Μποχωρίδη για την εξασφάλιση του ριμπάουντ. Η ελληνική ομάδα είχε όμως σταθερή την άμυνά της κι αυτό της έδωσε την έβαλε σε θέση οδηγού (65-70) στο τέλος της περιόδου η οποία ολοκληρώθηκε με buzzer beater του Πάρκς.

Το πειστικό ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο αλλά με το σκορ στο 66-72 (31'), ο Άρης είχε διαδοχικές κακές αποφάσεις στην επίθεση αλλά η άμυνα ήταν εκεί (70-79, 35') όπως και ο Μπράις Τζόουνς. Η Βενέτσια σημάδεψε το μις ματς του Κάιλ Ουίλτζερ στην επίθεση και επέλεξε over play άμυνα στην Τζόουνς αναζητώντας αντίδραση. Ο Άρης μπήκε με +6 στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα κι έχοντας πετάξει στα σκουπίδια τέσσερις επιθέσεις για μεγαλύτερο προβάδισμα καθώς μέτρησε σχεδόν τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι (76-79, 38').

Εκεί ο Άρης αναζήτησε απελπισμένα ένα καλάθι και το βρήκε με τον πρωταγωνιστή του, Τζόουνς. Η Βενέτσια έμεινε στο παιχνίδι χάρη σ' ένα τρίποντο του Μπόουμαν καθώς ο Φορμπς ήταν άστοχος σε ελεύθερο σουτ. Μία εύστοχη βολή του Ρόνι Χάρελ διατήρησαν το μικρό μαξιλαράκι (79-82, 39'). Αφού τον μιμήθηκε ο Κόουλ, ο Άρης είχε το παιχνίδι στα χέρια του και με κατοχή παραπάνω αλλά ο Χάρελ υπέπεσε σε λάθος κι έτσι ο Μπόουμαν πήγε στα γραμμή των βολών. Η άστοχη βολή είχε μορφή δώρου δίνοντας τη δυνατότητα στον Άρη σε μια διαχείριση του χρόνου. Ο Τζόουνς πήγε στη γραμμή των βολών στα 15'' πριν το τέλος. Με μία εύστοχη (81-83) όλα παρέμειναν ανοιχτά καθώς η ελληνική ομάδα ήθελε μια άμυνα.

Το σχέδιο του Νέβιν Σπάχια στην τελευταία επίθεση των 15.7'' προέβλεπε σουτ τριών πόντων από τον Βάλενταϊν. Η μπάλα πήγε στον Μπάουμαν ο οποίος αστόχησε δύο φορές και ο Άρης πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 49-49, 65-70, 81-85

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ο Άρης έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τα ριμπάουντ

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Μπράις Τζόουνς ο οποίος ήταν η ορχήστρα του Άρη στην επίθεση.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Στέλιος Πουλιανίτης, Μπριν Φορμπς και Ρόνι Χάρελ. Ο τελευταίος υπέπεσε βέβαια στο σοβαρό λάθος στα 30'' πριν το τέλος. Μια καλή επιλογή θα είχε τελειώσει το παιχνίδι.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ… Σίγουρα οι Τζέικ Φόρεστερ, Μήτρου Λονγκ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Χόρτον έκανε καλή δουλειά για τη Βενέτσια.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Ο χαρακτήρας που έβγαλε ο Άρης και η βελτίωσή του στην άμυνα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η δράση του Μήτρου Λονγκ στην οργάνωση του παιχνιδιού και η περιορισμένη δράση των ψηλών του Άρη

Umana Reyer Venice FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 0 A. Tessitori 11:50 4 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 4/6 66.7% 2 3 5 1 3 0 0 0 5 1 R. Cole * 28:02 8 3/13 23.1% 2/5 40% 1/6 16.7% 1/2 50% 0 2 2 1 5 0 1 0 2 2 C. Horton * 27:55 13 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 5/6 83.3% 3 4 7 1 8 2 2 0 22 4 A. Lever 02:48 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 G. De Nicolao 04:01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 7 L. Candi 13:58 7 2/4 50% 2/3 66.7% 1/1 100% 0/1 0% 0 1 1 1 3 1 0 0 7 8 K. Bowman 22:26 14 5/15 33.3% 4/8 50% 1/7 14.3% 3/5 60% 1 2 3 2 8 0 2 0 11 10 C. Wheatle 18:35 4 1/3 33.3% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 1 1 1 2 0 0 0 6 11 S. Nikolic 08:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 22 J. Parks * 18:49 9 4/5 80% 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 1 6 1 3 0 8 33 K. Wiltjer * 23:59 12 5/12 41.7% 3/6 50% 2/6 33.3% 0/1 0% 0 2 2 5 1 1 1 0 12 45 D. Valentine * 18:39 6 2/6 33.3% 1/2 50% 1/4 25% 1/2 50% 0 3 3 6 4 2 1 0 7 Team/Coaches 4 3 7 0 0 1 0 TOTAL 200 81 29/67 43.3% 21/39 53.8% 8/28 28.6% 15/25 60% 11 24 35 20 20 9 10 1 90