Πανιώνιος - Κέμνιτζ: Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους των «κυανέρυθρων» για την επιστροφή στο EuroCup
Ο Πανιώνιος παίζει το πρώτο του παιχνίδι στο EuroCup μετά από 11 ολόκληρα χρόνια και ο κόσμος του δεν θα μπορούσε να λείπει από το κλειστό της Γλυφάδας.
Οι φίλαθλοι των «κυανέρυθρων» βρέθηκαν στο γήπεδο και δημιούργησαν μία τρομερή ατμόσφαιρα για την έναρξη του... ευρωπαϊκού ταξιδιού του «ιστορικού», με αντίπαλο τη γερμανική Κέμνιτζ.
Την ώρα του τζάμπολ μάλιστα, όλο το γήπεδο πέταξε χαρτάκια με αποτέλεσμα να υπάρξει μία μικρή διακοπή μέχρι να καθαριστεί το παρκέ.
Δείτε φωτογραφίες από τον κόσμο του Πανιωνίου
