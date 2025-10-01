Δείτε την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του Πανιωνίου στην πρεμιέρα του «ιστορικού» στο EuroCup, οι οποίοι μετέτρεψαν τη Γλυφάδα σε... Νέα Σμύρνη,

Ο Πανιώνιος παίζει το πρώτο του παιχνίδι στο EuroCup μετά από 11 ολόκληρα χρόνια και ο κόσμος του δεν θα μπορούσε να λείπει από το κλειστό της Γλυφάδας.

Οι φίλαθλοι των «κυανέρυθρων» βρέθηκαν στο γήπεδο και δημιούργησαν μία τρομερή ατμόσφαιρα για την έναρξη του... ευρωπαϊκού ταξιδιού του «ιστορικού», με αντίπαλο τη γερμανική Κέμνιτζ.

Την ώρα του τζάμπολ μάλιστα, όλο το γήπεδο πέταξε χαρτάκια με αποτέλεσμα να υπάρξει μία μικρή διακοπή μέχρι να καθαριστεί το παρκέ.