Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στη Γλυφάδα την Κέμνιτζ απόψε (1/10) για την πρεμιέρα του EuroCup.

Η μεγάλη ημέρα για τον Πανιώνιο έφτασε. Οι «κυανέρυθροι» μετρούν αντίστροφα για το σημερινό τζάμπολ (1/10) στη Γλυφάδα, με το οποίο θα αρχίσει το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο EuroCup.

Αντίπαλος του «ιστορικού» σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι η γερμανική Κέμνιτζ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 4, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:30.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες (30/9), η έτερη ελληνική ομάδα της διοργάνωσης, ο Άρης μπόρεσε να πάρει ένα μεγάλο «διπλό» επί της Βενέτσια με 85-81.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup

Τρίτη (30/9)

Τουρκ Τέλεκομ - Ουλμ 93-96

Σλασκ - Νεπτούνας 95-85

Χάμπουργκ Τάουερς - Χάποελ Ιερουσαλήμ 85-100

Βενέτσια - Άρης 81-85

Τετάρτη (1/10)

Λιετκαμπέλις - Μπεσίκτας 19:00

Κλουζ - Μπαχτσεσεχίρ 19:00

Πανιώνιος - Χέμνιτζ 19:30

Τσεντεβίτα - Μανρέσα 19:30

Τρεντό - Μπουργκ 21:00

Πέμπτη (2/10)