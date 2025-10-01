Πανιώνιος: Επιστροφή στην ευρωπαϊκή δράση μετά από 11 χρόνια κόντρα στην Κέμνιτζ
Η μεγάλη ημέρα για τον Πανιώνιο έφτασε. Οι «κυανέρυθροι» μετρούν αντίστροφα για το σημερινό τζάμπολ (1/10) στη Γλυφάδα, με το οποίο θα αρχίσει το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο EuroCup.
Αντίπαλος του «ιστορικού» σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι η γερμανική Κέμνιτζ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 4, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:30.
Υπενθυμίζουμε ότι χθες (30/9), η έτερη ελληνική ομάδα της διοργάνωσης, ο Άρης μπόρεσε να πάρει ένα μεγάλο «διπλό» επί της Βενέτσια με 85-81.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup
Τρίτη (30/9)
- Τουρκ Τέλεκομ - Ουλμ 93-96
- Σλασκ - Νεπτούνας 95-85
- Χάμπουργκ Τάουερς - Χάποελ Ιερουσαλήμ 85-100
- Βενέτσια - Άρης 81-85
Τετάρτη (1/10)
- Λιετκαμπέλις - Μπεσίκτας 19:00
- Κλουζ - Μπαχτσεσεχίρ 19:00
- Πανιώνιος - Χέμνιτζ 19:30
- Τσεντεβίτα - Μανρέσα 19:30
- Τρεντό - Μπουργκ 21:00
Πέμπτη (2/10)
- Λόντον Λάιονς - Μπούντουτσνοστ
