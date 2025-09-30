Πρεμιέρα και στο EuroCup απόψε (30/9). Ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βενέτσια.

Παράλληλα με την έναρξη της νέας σεζόν στην Euroleague, τη σημερινή Τρίτη (30/9) αρχίζει και το EuroCup, διοργάνωση η οποία θα έχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση μέσω του Άρη και του Πανιωνίου.

Οι «κιτρινόμαυροι» μάλιστα, ρίχνονται από απόψε στη «μάχη», με το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία. Στις 21:00, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει τη Βενέτσια. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το NovaSports 5.

Ο Άρης δεν θα έχει στη διάθεσή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι τον Άρνολντας Κουλμπόκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Εντός ο Λευτέρης Μποχωρίδης.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup

Τρίτη (30/9)

Τουρκ Τέλεκομ - Ουλμ 19:00

Σλασκ - Νεπτούνας 20:00

Χάμπουργκ Τάουερς - Χάποελ Ιερουσαλήμ 20:30

Βενέτσια - Άρης 21:00

Τετάρτη (1/10)

Λιετκαμπέλις - Μπεσίκτας 19:00

Κλουζ - Μπαχτσεσεχίρ 19:00

Πανιώνιος - Χέμνιτζ 19:30

Τσεντεβίτα - Μανρέσα 19:30

Τρεντό - Μπουργκ 21:00

Πέμπτη (2/10)