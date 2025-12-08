Χωρίς τον Γιώργο Τσαλμπούρη ταξίδεψε ο Πανιώνιος στη Γερμανία για την αναμέτρηση με την Τσέμνιτζ, καθώς ο παίκτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ισχύο.

Ο Πανιώνιος αναχώρησε για τη Γερμανία και το απαιτητικό παιχνίδι με την Τσέμνιτζ την Τρίτη (09/12) και ώρα 20:00 στο πλαίσιο του EuroCup, έχοντας μια σημαντική απουσία στη φροντ λάιν.

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης πίσω και δεν ακολούθησε την ομάδα, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ισχίο και κρίθηκε σκόπιμο να μην επιβαρυνθεί με ταξίδι και αγωνιστική δράση. Το τεχνικό τιμ προχώρησε σε αυτή την απόφαση για καθαρά προληπτικούς λόγους, ώστε ο Έλληνας σέντερ να πάρει τον χρόνο που χρειάζεται και να είναι έτοιμος για τη συνέχεια, αρχής γενομένης από το ματς με τον Προμηθέα.

Η κατάστασή του παίκτη θα επανεξεταστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με την ελπίδα ότι θα τεθεί σύντομα ξανά στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου.