Η αποστολή του Άρη αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) για τη Βενετία ενόψει της πρεμιέρας του Eurocup απέναντι στη Βενέτσια δίχως τον Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Οι «κίτρινοι» θα ξεκινήσουν το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους με δύο απώλειες στη φροντ λάιν σε σχέση με την ομάδα που είχε σχηματιστεί. Η πρώτη φορά τον Γιώργο Τανούλη ο οποίος θα χάσει τη σεζόν λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και η δεύτερη τον Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον λαγονοψοΐτη, παράλληλα όμως ταλαιπωρείται και από ίωση. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε διαδικασία επαφών με σκοπό την προσθήκη παίκτη στη γραμμή των ψηλών.

Αντιθέτως, ο Λευτέρης Μποχωρίδης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή έχοντας όμως χάσει ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού.