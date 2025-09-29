Άρης: Χωρίς Κουλμπόκα στην πρεμιέρα του Eurocup με τη Βενέτσια
Οι «κίτρινοι» θα ξεκινήσουν το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους με δύο απώλειες στη φροντ λάιν σε σχέση με την ομάδα που είχε σχηματιστεί. Η πρώτη φορά τον Γιώργο Τανούλη ο οποίος θα χάσει τη σεζόν λόγω του σοβαρού τραυματισμού του και η δεύτερη τον Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον λαγονοψοΐτη, παράλληλα όμως ταλαιπωρείται και από ίωση. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου οι «κίτρινοι» βρίσκονται σε διαδικασία επαφών με σκοπό την προσθήκη παίκτη στη γραμμή των ψηλών.
Αντιθέτως, ο Λευτέρης Μποχωρίδης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή έχοντας όμως χάσει ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.