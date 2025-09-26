Λιούις στο Gazzetta: «Στόχος είναι να γίνουμε σκληρή ομάδα με δική μας ταυτότητα και να δυσκολεύουμε κάθε αντίπαλο»

Ο Ματ Λιούις μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στα φιλικά ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Πανιωνίου ενώ δήλωσε ευγνωμοσύνη του για τους φιλάθλους των «κυανέρυθρων».

Ο Σεπτέμβριος φτάνει στο τέλος του και ο Πανιώνιος βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στη μεγάλη μέρα όπου μετά από 11 χρόνια θα παίξει ξανά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Το EuroCup αποτελεί μία ιδιαίτερη συνθήκη για όσες ομάδες αγωνίζονται σε αυτό και για αυτόν τον λόγο η ομάδα της Νέας Σμύρνης προσπάθησε να δημιουργήσει μία ομάδα με ελληνικό κορμό, πλαισιωμένη όμως από έμπειρους ξένους. Ένας από αυτούς που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της περυσινής σεζόν ήταν ο Ματ Λιούις.

Ο 26χρονος γκαρντ, μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τις σκέψεις του για το πως θα παρουσιαστεί το σύνολο του Λούκα Παβίσεβιτς, στη βοήθεια του προπονητή ώστε να βρει ο ίδιος τον ρόλο του στην ομάδα αλλά και για τον κόσμο των «κυανέρυθρων».

Παράλληλα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για τη δεύτερή του σεζόν στη Stoiximan GBL, έπειτα από μία εντυπωσιακή πρώτη χρονιά. Για το πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει αυτή την ορμή και τη νέα περίοδο ο «ισοτρικός», ο Λιούις δήλωσε:

«Απλώς πρέπει να "χτιστούμε" σαν ομάδα. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα σε σχέση με πέρυσι, μόνο λίγοι παίκτες έχουν μείνει στο ρόστερ.

Πρέπει να "δέσουμε", να δουλέψουμε σκληρά και ουσιαστικά να βρούμε ρυθμό».

Οι απαιτήσεις από τον κόσμο του Πανιωνίου, όπως είδαμε και πέρυσι είναι πάντα υψηλές. Ως προς τον στόχο που έχουν θέσει σαν ομάδα ο ίδιος υπογράμμισε:

«Να κερδίσουμε, φυσικά θέλεις να κερδίζεις. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι να γίνουμε μια σκληρή ομάδα. Να δημιουργήσουμε τη δική μας ταυτότητα και να δυσκολεύουμε τον αντίπαλο κάθε βράδυ».

Ο Λιούις φυσικά προέρχεται από μία καλή χρονιά όπου έπαιξε στη Stoiximan GBL με τη φανέλα της Καρδίτσας. Για την ακρίβεια μετρούσε κατά μέσο όρο 11,7 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.

Ο ίδιος μπόρεσε να δείξει την κλάση του και στα φιλικά προετοιμασίας της νέας του ομάδας, έχοντας μάλιστα πολύ σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Ως προς τη θέση που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ ανέφερε:

«Ο προπονητής με έχει βοηθήσει πολύ στο να καταλάβω τι χρειάζεται να κάνω στον ρόλο μου. Απλώς προσπαθώ να τον "αγκαλιάσω" και να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει».

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι παρά την ανησυχία που υπήρξε για τον τραυματισμό του στο χέρι, ο ίδιος αναμένεται να παίξει κανονικά στο παιχνίδι της Τετάρτης (1/10), στην πρεμιέρα δηλαδή του EuroCup.

Δυναμική παρουσία αναμένεται να έχουν στο κλειστό της Γλυφάδας και οι φίλαθλοι του Πανιωνίου, όπου την περασμένη χρονιά ο Λιούις είχε την ευκαιρία να παίξει ως αντίπαλος. Πλέον ως παίκτης της αγαπημένης τους ομάδας αναφέρει για αυτούς:

«Εκτιμώ τη στήριξή τους. Σίγουρα μας βοηθάει και ανυπομονώ να έχουμε μια εξαιρετική χρονιά».

Κλείνοντας, ο Αμερικανός μίλησε για τη σχέση του με τον νέο προπονητή και τους συμπαίκτες του:

«Είναι υπέροχα. Μόλις γνωριστήκαμε πριν από λιγότερο από δύο μήνες, αλλά νιώθω ότι χτίζουμε κάτι, συντροφικότητα, φιλία. Πιστεύω πως θα είναι μια καλή χρονιά».

Φυσικά, στην ομάδα μαζί του βρίσκεται και ο Νέιτ Γουότσον, με τον οποίο μάλιστα υπήρξαν συμπαίκτες τόσο στην Καρδίτσα, όσο και στο λύκειο, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του στο Gazzetta ο σέντερ του Πανιωνίου:

«Έχω τον παλιό μου συμπαίκτη από το λύκειο, τον Ματ Λιούις στην ομάδα. Παίξαμε και μαζί στην Καρδίτσα, οπότε είναι λίγο τρελό. Νιώθω ότι η χημεία μας είναι σίγουρα καλή τώρα».