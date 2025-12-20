Ο Πάτρικ Μπέβερλι μετά το ντεμπούτο του κόντρα στον Πανιώνιο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος.

Κάθε στιγμή απόλαυσε ο Πάτρικ Μπέβερλι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο στην PAOK Sports Arena. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει καταλάβει που ήρθε και δεν κρύβει την ικανοποίηση του για την ποιότητα του «δικεφάλου». Μάλιστα, για τον εαυτό του αρκέστηκε να πει πως θα δει ο κόσμος μια πολύ καλύτερη εκδοχή του εαυτού του στη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη ήταν πολύ σημαντική. Είχα ακούσει πολλά για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά τους συνάντησα. Έκαναν πολύ θόρυβο και αυτό μας βοήθησε. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση. Οι δύο ψηλοί βοήθησαν πολύ και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από τη νίκη» ήταν το πρώτο σχόλιο του Πάτρικ Μπέβερλι.

Για το αν είναι ένα καλό δείγμα η παρουσία του για τη συνέχεια εξήγησε: «Είναι πολύ αξιόλογη ομάδα ο Πανιώνιος. Είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε μία εβδομάδα να ξεκουραστούμε, να περάσουμε όμορφα τα Χριστούγεννα και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».

Για τις πρώτες εντυπώσεις του από την ομάδα, είπε: «Πριν βρεθώ εδώ είδα αρκετά παιχνίδια του ΠΑΟΚ για να δω που έρχομαι. Πήγαμε στην Πορτογαλία και χωρίς προετοιμασία σήμερα κερδίσαμε. Ξέρω τον Ζντοβτς, με προπονούσε πολλά χρόνια πριν, ο κόουτς πρέπει να ζοριστεί να μας ενσωματώσει αλλά πιστεύω θα τα καταφέρει. Η ομάδα έχει τρομερό χαρακτήρα. Είναι μία ομάδα μαχητών. Στο λίγο διάστημα που είμαι εδώ, όλοι έχουν μία τρομερή ατμόσφαιρα και μαχητικό πνεύμα. Από τη στιγμή που γεννήθηκα είμαι μαχητής και είναι το κατάλληλο περιβάλλον για μένα».

Για το αν έπαιξε ρόλο ο Ζντοβτς που ήρθε, σχολίασε: «Έπαιξαν πολλοί παράγοντες ρόλο. Ξέρω τον Ζντοβτς αλλά και τον Νίκο (σ.σ. Μπουντούρη). Μιλώντας με αρκετούς που έχουν παίξει στην Ελλάδα, μου είπαν αν υπάρχει μία ομάδα που ταιριάζει τέλεια σε σένα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν καταλάβαινα τι έλεγαν μέχρι σήμερα που το συμπέρανα».

Όσο για το πότε θα φτάσει στο 100% της απόδοσης του, παρατήρησε: «Αυτή τη στιγμή είμαι στο 20%, αλλά θα δείτε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Κερδίσαμε σχεδόν 20 πόντους, οπότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι».

