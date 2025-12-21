Ο Τάιλερ Γουόλ αποχώρησε από τον Πανιώνιο και συνεχίζει στην Πολωνία

Ο Τάιλερ Γουόλ ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τον Πανιώνιο και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία, με την Άνβιλ.

Ο Τάιλερ Γουόλ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Πανιώνιο ως πρωταθλητής Κροατίας με τη Ζαντάρ, με στόχο να ενισχύσει τη ρακέτα του «Ιστορικού».

Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο μήνα έμεινε εκτός ελληνικού πρωταθλήματος και σήμερα (21/12) ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την αποδέσμευσή του. Πάντως, ο 24χρονος σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία, με την Άνβιλ να ανακοινώνει την απόκτησή του έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Σε τέσσερις συμμετοχές στη Stoiximan GBL, ο Αμερικανός ψηλός σημείωσε κατά μέσο όρο 5.8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ. Όσον αφορά το EuroCup, μέτρησε 5.8 πόντους και 4.3 ριμπάουντ μ.ό. σε έξι αγώνες.

Ο Πανιώνιος στρέφεται πλέον στον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή (27/12, 18:15), μετρώντας 10 ήττες σε 11 αγώνες και παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.