Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιούρι Ζντοβτς έπλεξε το εγκώμιο του Πάτρικ Μπέβερλι και συνεχάρη την ομάδα του για την εμφάνιση της κόντρα στον Πανιώνιο.

Ενθουσιασμένος από την απόδοση της ομάδας του ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιούρι Ζντοβτς, μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο στην PAOK Sports Arena. Ο Σλοβένος τεχνικός πρώτα συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνιση τους, στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πολύ καλή χημεία που έχει δημιουργηθεί και αποτυπώνεται στο παρκέ, ενώ για τον Πάτρικ Μπέβερλι υπογράμμισε πως έδειξε ποιος είναι, παρότι αγωνίστηκε χωρίς να προλάβει να κάνει προπόνηση καλά-καλά με την ομάδα.

«Θέλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είχαμε πολύ δύσκολα ταξίδια, χωρίς πολύ ύπνο και χωρίς προπόνηση. Δεν ήξερα τι ακριβώς να περιμένω από το παιχνίδι. Ο Μπέβερλι επίσης δεν έκανε προπόνηση με εμάς, γιατί δεν μπορούσαμε να προπονηθούμε. Στον χρόνο που αγωνίστηκε, έδειξε ποιος είναι» ήταν το πρώτο σχόλιο του προπονητή του «δικεφάλου» Γιούρι Ζντοβτς μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο.

«Ο Πανιώνιος έχει μια πολύ επιθετική ομάδα, με πολλούς σκόρερ. Παλεύουν για την κατηγορία, οπότε περίμενα ένα σκληρό παιχνίδι. Οι παίκτες βρήκαν τις δυνάμεις, έπαιξαν καλό μπάσκετ» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε εξαιρετική ατμόσφαιρα στην ομάδα. Παίζουμε τόσο καλά μετά από τόσες αλλαγές. Αν δείτε τον πάγκο μας, την ενέργεια, το πόσο χαρούμενοι είναι, ακόμα και αυτοί που δεν παίζουν πολύ. Θα μπορούσαν να είναι θυμωμένοι γιατί δεν παίζουν περισσότερα λεπτά».

Για τα πολλά τρίποντα (15/44, 34%) της ομάδας του παρατήρησε: «Θα είχε διαφύγει της προσοχής μου. Δεν θέλω να μιλάω για τα προβλήματα των άλλων ομάδων, αλλά μας έδωσαν πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, μπορούσαμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Το γεγονός ότι δεν είχαμε υψηλότερο ποσοστό ίσως να οφείλεται στην κούραση».

Για το κεφάλαιο της ενίσχυσης στη ρακέτα ο Γιούρι Ζντοβτς, είπε: «Την προηγούμενη φορά, ίσως έγινε μια ασυνεννοησία. Ο ψηλός μας είναι MVP σε κάθε παιχνίδι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τους τρεις παίκτες μου. Τον Μέλβιν, τον Μάρβιν και τον Μπεν. Έχουμε την δυνατότητα να τους έχουμε μαζί. Ποτέ δεν ξέρεις όμως».

Τέλος, για τις προσθήκες της ομάδας και τον ρόλο του προπονητή, επισήμανε: «Είναι τρία παιχνίδια που έχουμε παίξει. Με το πρόγραμμα και τα ταξίδια, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε κανονική προπόνηση. Ουσιαστικά προπονούμαστε μέσω των παιχνιδιών. Η ομάδα έχει ολοκληρώσει τα παιχνίδια με τους νέους παίκτες, έχοντας μόνο νίκες».

