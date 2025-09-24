Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τη Χέμνιτζ στην πρεμιέρα του EuroCup, βγήκαν στην κυκλοφορία.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για την πρώτη του ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο EuroCup μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Στο κλειστό της Γλυφάδας, οι «κυανέρυθροι» θα υποδεχτούν τη γερμανική Χέμνιτζ, την Τετάρτη (1/10, 19:30).

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη, βγήκαν στην κυκλοφορία για το παιχνίδι της πρεμιέρας του «ιστορικού», με τα παιδιά έως και έξι ετών να έχουν ελεύθερη είσοδο.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη Χέμνιτζ

Ζήσε κι εσύ θέση στην ιστορική πρεμιέρα του της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στο BKT Eurocup της περιόδου 2025-2026, κόντρα στην γερμανική ομάδα Niners Chemnitz, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 19:30.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για την ιστορική πρεμιέρα στο BKT Eurocup με τους Niners Chemnitz είναι ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα της more.com.

Μπείτε τώρα στη διεύθυνση

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/panionios-niners-chemnit

Μια μεγάλη στιγμή για τον Πανιώνιο που φέτος συμπληρώνει μισό αιώνα από την πρώτη του συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπου έχει καταγράψει 235 αγώνες με 122 νίκες και παρουσία στην Euroleague (δύο φορές) αλλά και σε ημιτελικά (δύο φορές στο Κύπελλο Κόρατς) όπως και προημιτελικά (δύο στο Κύπελλο Κόρατς κι από έναν σε Eurocup και Κύπελλο Σαπόρτα).

Ο Ευρωπαίος Πανιώνιος επέστρεψε. Εσύ θα λείψεις από το ΔΑΚ Γλυφάδας;

Τα εισιτήρια ανά κατηγορία

DIAMOND 230 ευρώ

SIDELINE 120 ευρώ

BASELINE 80 ευρώ

PLATINUM 75 ευρώ

GOLD 50 ευρώ

BRONZE 30 ευρώ

RED AND BLUE 20 ευρώ

PANTHERS 15 ευρώ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Παιδιά ως 6 ετών δικαιούνται ελεύθερη είσοδο με την προϋπόθεση ότι δεν καταλαμβάνουν θέση

Ενήλικας και παιδί από 7 ως 18 ετών, προβλέπεται έκπτωση 30% για το παιδί με δυνατότητα αγοράς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τα εκδοτήρια του Δ.Α.Κ. Γλυφάδας που θα ανοίξουν την Τετάρτη 1/10 και ώρα 18:00

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ