Η ΚΑΕ Πανιώνιος παρουσίασε τη νέα φανέλα της ομάδας για την σεζόν 2025 - 2026 σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Εστία Νέας Σμύρνης.

Σε μια όμορφη εκδήλωση στην Εστία Νέας Σμύρνης και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Θεόδωρος Μικρόπουλος έδωσε το σύνθημα της… αντεπίθεσης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος στην τοποθέτησή του ενόψει της νέας χρονιάς (και όχι μόνο) που θα βρει την ομάδα σε…διπλή αποστολή στην Stoiximan GBL και το BKT Eurocup έβαλε ψηλά τον πήχη. Κι αυτό προκάλεσε ενθουσιασμό στους παριστάμενους καθώς ο πρόεδρος τόνισε ότι «στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσει έναν τίτλο, εγχώριο ή ευρωπαϊκό μέσα στην επόμενη τριετία»!

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης της ομάδας αλλά και της φανέλας με υπογραφή των Antetokounbros για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Πλήθος κόσμου, από το Δ.Σ. του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., την ΠΑΕ, την ομάδα βόλεϊ, εκπρόσωποι των ακαδημιών κι άλλων τμημάτων όπως και φιλικών και γειτονικών σωματείων, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και του Κοινοβουλίου, παλαιοί αθλητές και προπονητές της ομάδας όπως και φίλαθλοι δήλωσαν παρουσία διατρανώνοντας ότι ο Σύλλογος είναι ΕΝΩΜΕΝΟΣ και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί.

O συνΠρόεδρος, Παναγιώτης Ηλιάδης, είχε σημαντικές επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός Ελλάδας κι έστειλε την αγάπη του προς όλους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος στην τοποθέτησή του τόνισε τα εξής:

«Είμαστε πάλι εδώ για τέταρτη χρονιά. Κάθε χρονιά είναι και διαφορετική και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους τίμησαν την εκδήλωσή μας, είναι τιμή μας που βρίσκονται εδώ.

Κάνοντας έναν απολογισμό της νέας χρονιάς έχω να πω ότι επιστρέψαμε στην Basket League και καταφέραμε να φτάσουμε στην έβδομη θέση. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε και κάπως καλύτερα. Πάντως αυτή η θέση μας άνοιξε το δρόμο να παίξουμε στην Ευρώπη. Θεωρητικά η χρονιά ήταν επιτυχημένη όμως δεν στεκόμαστε εκεί.

Για τη νέα χρονιά, πρώτα έπρεπε να πάρουμε έναν προπονητή που θα είναι έμπειρος και θα έχει γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και να προχωρήσει την ομάδα. Το όνομα του Luka Pavicevic ήρθε ως φυσική κατάληξη αυτής της έρευνας και είμαι πολύ χαρούμενος που δέχθηκε να προχωρήσουμε μαζί.

Luka σε ευχαριστώ.

Στη συνέχεια οι προπονητές άρχισαν να χτίζουν την ομάδα, δεν χάσαμε πολύ χρόνο και πιστεύω ότι κάναμε δυναμικό μπάσιμο αρχικά στην ελληνική αγορά. Συμφωνήσαμε με Έλληνες παίκτες οι οποίοι- πιστεύω- ότι σε σχέση με τις άλλες ομάδες της δυναμικότητάς μας είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με τους ξένους παίκτες που αποκτήσαμε η ομάδα θα έχει μια πολύ καλή πορεία αν όλα πάνε καλά, αν είμαστε υγιείς.

Η δεύτερη ενέργεια έγινε με το Eurocup. Ήταν μια δύσκολη συνθήκη γιατι δεν .ήταν εύκολο να μπεις σε ένα τέτοιο κλαμπ ομάδων όταν λείπεις για χρόνια. Μας δέχθηκαν αφού κι εμείς τηρήσαμε όσα μας ζήτησαν και πιστεύω ότι η πορεία μας κι εκεί θα είναι πολύ επιτυχημένη.

Τρίτον, είναι αυτό που λέμε στόχοι.

Εμείς ως διοίκηση αρχίσαμε με έναν τριετή στόχο να ανέβουμε δύο κατηγορίες και να έχουμε μια καλή πρώτη χρονιά στην Basket League. Αυτοί οι στόχοι πραγματοποιήθηκαν στο έπακρο και πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι.

Τώρα αρχίζει ο δεύτερος κύκλος της τριετίας και παρότι γνωρίζω πολύ καλά τη φιλοσοφία της ομάδας και το σύνθημα με τα Κύπελλα, όμως ο στόχος της ομάδας είναι να πάρει έναν τίτλο την επόμενη τριετία. Είτε εγχώριος είτε ευρωπαϊκός και πιστεύω ότι δεν είναι απλώς μια δική μας επιθυμία αλλά είναι εφικτό και θα δουλέψουμε.

Για το τέλος, θα αναφέρω κάτι σημαντικό. Υπάρχει μια εγγλέζικη λέξη που λέγεται substance. Είναι μια ταινία που είχε κάτι να πει, ισως λίγο υπερβολική αλλά σημαίνει ουσία, το κυρίαρχο συστατικό. Στην περίπτωσή μας αυτό είναι ο κόσμος. Πρέπει να ανταποκριθεί, να πλημμυρίσει το γήπεδο να το νιώσουν οι παίκτες και η ομάδα να μη σταματιέται. Αυτό θέλουμε σαν διοίκηση και όλοι μαζί μια γροθιά θα πετύχουμε»

Ο Φάνης Χριστοδούλου από την πλευρά του τόνισε τα εξής:

«Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ καλές κινήσεις, όλα τα παιδιά που ήρθαν είναι μπασκετικά. Είμαι αισιόδοξος αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, είναι πολλοί οι αγώνες σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Νομίζω ότι όλα έγιναν με τον καλύτερο τρόπο και θεωρώ ότι θα έχουμε καλή πορεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Ο COO της ΚΑΕ Πανιώνιος, Τάκης Τριαντόπουλος, τόνισε από την πλευρά του:

«Θέλω να κάνω μια σύντομη αναδρομή. Ήρθα όταν η ομάδα βρισκόταν στην Α2, ξεκινήσαμε με τους προέδρους να θέλουν να φτιάξουμε μια επαγγελματική ομάδα, να φτάσουμε στην Basket League και να παίξουμε στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε υπό αντίξοες συνθήκες, από ένα υπόγειο που δεν είχε ρεύμα, δουλεύαμε με… δανεική μπαλαντέζα από κρεοπώλη, βρήκαμε μια γεννήτρια που γέμισε καπνό τη Νέα Σμύρνη και φώναξαν την πυροσβεστική.

Συνεχίσαμε πάντως, πήγαμε στο γήπεδο του Μίλωνα και τον ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και καταφέραμε να κατακτήσουμε την άνοδο. Μετά, αλλάξαμε πάλι γήπεδο, πήγαμε στην Γλυφάδα, σε ένα ωραίο γήπεδο όπου οι πρόεδροι έκαναν μεγάλη επενδυση ώστε να το κάνουμε όμορφο και λειτουργικό.

Πετύχαμε το στόχο μας, φτάσαμε στην έβδομη θέση και στο μπάσκετ όλα είναι θέμα λεπτομέρειας και κάναμε την αίτηση για το Eurocup όπου μας αποδέχτηκαν καθώς υπήρξε εμπιστοσύνη και στο πρόσωπο των προέδρων όπως και στη δουλειά που έχουμε κάνει αλλά και στην Ιστορία του Πανιωνίου που έχει κάνει μεγάλες πορείες. Φυσικά και στον επαγγελματισμό που έχει δείξει μέχρι τώρα και στη δύναμη του κόσμου. Για όλα αυτά τα στοιχεία μας δέχθηκαν στο Eurocup και όπως είπε ο πρόεδρος, ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του νέου γηπέδου που θα δώσει νέα δυναμική στην ομάδα και σε ό,τι αφορά στην επόμενη χρονιά πάλι έκαναν μια επένδυση οι πρόεδροι στο ΔΑΚ Γλυφάδας που είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σας περιμένουμε όλους εκεί να στηρίξετε την ομάδα σε όλους τους αγώνες.

Όλοι μαζί να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Να δείξουμε με την παρουσία μας και τη συμπεριφορά μας πόσοι σημαντικοί είμαστε για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Ο κόουτς της ομάδας, Luka Pavicevic ανέφερε τα εξής:

«Συναντιόμαστε για την παρουσίαση της ομάδας και της φανέλας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέτουμε ένα εντελώς καινούργιο σύνολο νέων παικτών που θα παλέψουν για το μπλε και κόκκινο του Πανιωνίου σε μια απαιτητική σεζόν. Υπό τη νέα διοικητική ηγεσία ο Πανιώνιος έχει επιστρέψει και θα προσπαθήσει να φτάσει στο επίπεδο που διαχρονικά ανήκει. Θα είναι ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ο Πανιώνιος θα προσπαθήσει να επιστρέψει εκεί όπου ανηκε για πολλά χρόνια. Όλοι μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βρισκόμαστε εδώ στην επέτειο των 135 ετών από την ίδρυση της ομάδας και πιστεύουμε ότι μαζί με όλους εσάς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με κάλεσε στην ομάδα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ και θα υπερασπιστώ την πρόκληση που έχω μπροστά μου»

Ακολούθησε η παρουσίαση των παικτών ενώ τελευταίοι βγήκαν ο αρχηγός Νίκος Γκίκας και ο Markel Starks που φορούσαν την εμφάνιση της ομάδας.

Χαιρετισμό απηύθυνε στην αρχή της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., Θεόδωρος Ντάντος ο οποίος παρέπεμψε σε σκηνή από το σενάριο της ταινίας Any Given Sunday με τον Al Pacino και στο συγκλονιστικό λόγο στα αποδυτήρια της ομάδας (American Football) προκειμένου να τονίσει τι χρειάζεται μια επιτυχημένη ομάδα. Και συνοψίζοντας ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το μπάσκετ δεν κρίνεται στο τελευταίο σουτ. Κρίνεται στις άμυνες που παίζεις εκεί που δεν σε δείχνει η κάμερα, στη συγκέντρωση εκεί που η πίεση είναι τεράστια, στη δύναμη να συνεχίσεις μετά από μια ήττα. Αυτή είναι η επιμονή.

Οι αξίες μας κρατούν όρθιους όπως και ο σεβασμός και η ενότητα. Χωρίς αυτές το ταλέντο χάνεται, με αυτές ακόμα και οι δυσκολίες γίνονται εμπόδια. Και το όραμα είναι ο φάρος μας, να γίνουμε καλύτεροι, να ξεπεράσουμε τα όριά μας. Η ανθεκτικότητα και το μεγαλείο των αξιών κρίνεται από το μέτρο πίεσης που ασκείται σε αυτές.

Η πραγματική νίκη όλου του Οργανισμού του Πανιωνίου κι αυτό δείχνει η ιστορία του είναι να επιβιώνει και να μεγαλουργεί μέσα από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Η επιτυχία είναι στο ότι σταθήκαμε όρθιοι ως ομάδα , ο ένας δίπλα στον άλλον, όταν ήταν πιο δύσκολο, όταν η πίεση ήταν αφόρητη και κρατήσαμε τις αξίες μας ζωντανές. Ότι πιστέψαμε στο όραμά μας όταν κανείς άλλος δεν ήταν εκεί να το βλέπει»

Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν τόσο ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης και ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

«Ο Ιστορικός είναι ξανά εδώ και αυτό μας γεμίζει όλους με χαρά κι αισιοδοξία, να βρίσκεται ο Πανιώνιος εκεί που του αξίζει. Για εμένα ο Πανιώνιος ήταν είναι και παραμένει ο πιο ρομαντικός πρωταγωνιστής του ελληνικού μπάσκετ και θα είμαστε αρωγοί για να συμβάλλουμε και κυρίως να παρακολουθούμε τους αγώνες. Καλή επιτυχία» είπε ο Παύλος Χρηστίδης.

«Ανήκω σε μια γενιά που είδε τον Φάνη να κερδίζει το Ευρωμπάσκετ και είδα τι σημαίνει μια κορυφαία διάκριση για τη χώρα να γεμίζει τα τμήματα υποδομής. Θυμάμαι τότε τον Μάκη Δρελιώζη, τον Κρις Χουγκάζ που βλέπω στην αίθουσα και επαναφέρω στη μνήμη μου ότι ο Πανιώνιος είχε τα καλύτερα τμήματα υποδομής. Ο Πανιώνιος αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για το πως ο πρωταθλητισμός μπορεί να πηγαίνει μαζί με τον μαζικό αθλητισμό και να πραγματώνει το έργο του για την κοινωνία. Επίσης ο Πανιώνιος μπορεί να παίξει το ρόλο στο να αλλάξουν τα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ, να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση δύο ομάδων από τις υπόλοιπες» ανέφερε ο Νίκος Παππάς.

Το ραντεβού δόθηκε για όλους για την Παρασκευή (19/9) και το Σάββατο (20/9) στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας όπου και θα διεξαχθεί το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» ενώ θα βραβευτεί ο Βλάντο Τζούροβιτς.