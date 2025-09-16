Η νέα αγωνιστική περίοδος είναι... προ των πυλών και ο Πανιώνιος παρουσίασε την ομάδα της σεζόν 2025-26 στην Εστία Νέας Σμύρνης.

Σε μία λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εστία Νέας Σμύρνης, ο Πανιώνιος παρουσίασε το ρόστερ, το τεχνικό επιτελείο αλλά και τη διοίκηση της ομάδας για τη σεζόν 2025-26.

Οι «κυανέρυθροι» μετρούν αντίστροφα πλέον για την έναρξη της νέας σεζόν όπου μετά από πολλά χρόνια θα αγωνίζεται ξανά στο EuroCup. Παρών στην εκδήλωση φυσικά ήταν μεταξύ άλλων ο Φάνης Χριστοδούλου ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε από κοντά την παρουσίαση.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν και άτομα του πολιτικού κόσμου.