Πανιώνιος: Παρουσίασε τη νέα ομάδα σε λαμπρή εκδήλωση στην Εστία Νέας Σμύρνης
Σε μία λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Εστία Νέας Σμύρνης, ο Πανιώνιος παρουσίασε το ρόστερ, το τεχνικό επιτελείο αλλά και τη διοίκηση της ομάδας για τη σεζόν 2025-26.
Οι «κυανέρυθροι» μετρούν αντίστροφα πλέον για την έναρξη της νέας σεζόν όπου μετά από πολλά χρόνια θα αγωνίζεται ξανά στο EuroCup. Παρών στην εκδήλωση φυσικά ήταν μεταξύ άλλων ο Φάνης Χριστοδούλου ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε από κοντά την παρουσίαση.
Στην εκδήλωση βρέθηκαν και άτομα του πολιτικού κόσμου.
Φωτογραφίες από την παρουσίαση του Πανιωνίου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.