Σε αλλαγές οδηγείται το Μαρούσι με τον Λόντον Περάντες και τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη να αποχωρούν από την ομάδα.

Παρελθόν αποτελούν σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Λόντον Περάντες και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης από το Μαρούσι! Οι δυο παίκτες βρέθηκαν στην προπόνηση της Τρίτης (17/12) για τελευταία φορά, όπου αποχαιρέτησαν τους συμπαίκτες τους και πλέον ετοιμάζονται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Μάλιστα, για τον Έλληνα γκαρντ ακούγεται έντονα πως υπάρχει ενδιαφέρον από τον Πανιώνιο, που αναζητά έναν πόιντ γκαρντ για να ενισχύσει την περιφερειακή του γραμμή.

Σε κάθε περίπτωση οι δυο παίκτες με την αποχώρηση τους από την ομάδα των βορείων προαστίων επιτρέπουν στον Ηλία Παπαθεοδώρου να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ώστε να γυρίσει το... τσιπάκι και να αλλάξει την κατάσταση.

Το Μαρούσι έχει δυο νίκες στο πρωτάθλημα και είναι αποφασισμένο να κάνει τις απαιτούμενες προσθήκες, για να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστικό αρχής γενομένης από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Η αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι κάτι που κρατάνε στο Μαρούσι, καθώς επέστρεψαν από μεγάλες διαφορές, αλλά σίγουρα απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια και ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο, ώστε να αλλάξει η κατάσταση.

