Ο Πανιώνιος με ένα τρομερό βίντεο έκανε promo τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-26.

Η σεζόν του 2025-26 έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον Πανιώνιο καθώς πέρα από το γεγονός ότι θα συμμετέχει ξανά μετά από πολλά χρόνια στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο EuroCup, στα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχουν συμπληρωθεί 135 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ με αφορμή αυτό το γεγονός ετοίμασε ένα promo βίντεο για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου, μέσα από το οποίο φαίνονται οι παίκτες του συλλόγου να παρακολουθούν ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία της ομάδας από τη Σμύρνη.

Μάλιστα, μετά το τέλος του, ένα σύνολο φιλάθλων μπήκε στο κλειστό της Γλυφάδας και άρχισε να τραγουδά το γνωστό σύνθημα «Έζησα», δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξη τους προς τους παίκτες.