Ο Πανιώνιος θα πραγματοποιήσει ανοιχτή προπόνηση για τους φιλάθλους του την Τετάρτη (3/9) στη Γλυφάδα.

Ο κόσμος του Πανιωνίου μετράει αντίστροφα ώστε να δει ξανά την αγαπημένη του ομάδα να αγωνίζεται, σε μία ιστορική σεζόν αφού μετά από αρκετά χρόνια, οι «κυανέρυθροι» θα συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο EuroCup.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ομάδα της Νέας Σμύρνης, την Τετάρτη (3/9) στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο ενώ πραγματοποιηθεί και ανοιχτή προπόνηση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε όποιον ενδιαφέρεται, να δει από κοντά τη δουλειά που κάνει ο Λούκα Παβίσεβιτς και οι παίκτες του ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε ανοιχτή προπόνηση

Η ΚΑΕ Πανιώνιος καλεί τους φίλους της ομάδας στην προπόνηση της Τετάρτης 3/9 που θα είναι ανοιχτή για το κοινό!

Η σχέση που έχει ο Πανιώνιος με τους φίλους του, διαχρονικά, είναι στενή και για το λόγο αυτό στον Αγιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Θα ακολουθήσει η προπόνηση της ομάδας, την οποία θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν οι φίλοι της ομάδας. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι προπονήσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, αλλά δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε στους φίλους μας να παρακολουθήσουν έστω μία, πριν από τα φιλικά προετοιμασίας που θα κορυφωθούν με το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (19-20 Σεπτεμβρίου) στη διάρκεια του οποίου θα βραβευτεί και ο σπουδαίος Βλάντο Τζούροβιτς.

Μας περιμένει λοιπόν μια συναρπαστική χρονιά στην Stoiximan GBL και φυσικά στο BKT Eurocup και οι φίλοι του Πανιωνίου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά από κοντά την ομάδα και τους νέους παίκτες μας!

Ραντεβού λοιπόν στις 17:00 της Τετάρτης (3/9) στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας όπου πρώτα θα γίνει ο Αγιασμός κι ακολούθως η προπόνηση της ομάδας!

Να είστε όλοι εκεί ώστε να νιώσουν οι νέοι παίκτες την αγάπη, την πίστη και τη δύναμη που έχει ο κόσμος του Πανιωνίου.