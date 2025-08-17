Ο Μπριν Φορμπς έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη και στις πρώτες του δηλώσεις από την Ελλάδα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον κόσμο που υποστηρίζει τη νέα του ομάδα.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του, ο Μπριν Φορμπς έφτασε στην Ελλάδα, με τους ανθρώπους του Άρη να τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο. Ένας παίκτης με εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, έχοντας κατακτήσει το «δαχτυλίδι» το 2021 πλάι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, ο ίδιος είναι πλέον έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Άρης: Έφτασε Θεσσαλονίκη ο Μπριν Φορμπς

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πώς να μην είμαι όταν δέχτηκα την κλήση από μία τόσο ιστορική ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομωνώ να μπω στο γήπεδο και να ξεκινήσω να δουλεύω».

Για τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από το όνομά του: «Έχω ακούσει ότι έχει τρομερούς φιλάθλους εδώ, το ήξερα καλά αυτό. Είχα μιλήσει περισσότερο με τον Θανάση (Αντετοκούνμπο) για όλο αυτό. Σίγουρα αυτό που ζήσαμε το 2021 ήταν πραγματικά πολύ καλό, όμως τώρα είμαι εδώ, είμαι στον Άρη και είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια».

Για το κίνητρό του: «Να νικήσω. Το ίδιο πράγμα. Θέλω να νικώ όσο περισσότερο μπορώ, αν είναι δυνατόν να κερδίσω και εδώ κάποιον τίτλο, να παίξω για την ομάδα, για τον κόσμο και για αυτήν την πόλη και όσο καλύτερα γίνεται».